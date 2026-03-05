Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România
Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România
Numărul salariaților din județul Alba a ajuns la 101.506 persoane la finalul lunii decembrie 2025, în ușoară scădere față de luna precedentă. În aceeași perioadă, câștigul salarial mediu net a fost de 4.882 de lei, nivel care menține județul sub media națională.
Conform datelor, efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii decembrie 2025 a fost de 101506 persoane (1,8% din total ţară, 5757299 salariati), în scădere faţă de luna anterioară cu 349 persoane (-0,3%) și în creștere cu 475 persoane față de luna corespunzătoare din anul 2024 (+0,5%).
În luna decembrie 2025 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 8108 lei, cu 22 lei mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (-0,3%) și mai mare cu 206 lei (+2,6%) față de luna decembrie 2024. Câştigul salarial mediu net în aceasta luna a fost de 4882 lei, mai mic cu 16 lei (-0,3%) decât în luna anterioară și cu 27 lei (-0,6%) față de luna decembrie 2024.
Castiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat salariații din agricultura și silvicultura ( 5227 lei) și cei din industrie și construcții (5023 lei), în timp ce salariații din servicii au realizat un castig salarial net de 4713 lei, cu 169 lei mai mic decât cel înregistrat pe total economie la nivel judetean.
Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna decembrie 2025 (4882 lei), poziţionează judeţul pe locul 18 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.
Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna decembrie 2025 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1760 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 1032 lei.
Indicele câştigului salarial real în luna decembrie 2025 faţă de luna anterioară a fost de 99,45%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 90,72%.
Efectivul de salariaţi, înregistrat în Regiunea Centru la sfarşitul lunii decembrie 2025, a fost de 720.016 persoane, reprezentând 12,5% din total ţară (5757299 persoane), în scădere față de luna anterioară cu 2481 persoane (-0,3%) şi cu 2553 persoane (-0,4%) faţă de luna corespunzătoare din 2024.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026 În luna februarie 2026, inspectorii din cadrul DSVSA Alba au efectuat 136 de controale la unități din sectorul produselor de origine non-animală. Verificările au vizat operatori din industria agroalimentară care activează în domenii precum […]
INCENDIU în comuna Valea Lungă: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni
INCENDIU în comuna Valea Lungă: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări în satul Tăuni, din comuna Valea Lungă. „Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Tăuni, comuna Valea Lungă. Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă […]
Tot mai mulți șomeri în Alba: Peste 6.300 de persoane fără loc de muncă în decembrie 2025. Județul a depășit media națională
Tot mai mulți șomeri în Alba: Peste 6.300 de persoane fără loc de muncă în decembrie 2025. Județul a depășit media națională Numărul șomerilor înregistrați în județul Alba a crescut la finalul anului 2025, ajungând la 6.394 de persoane în luna decembrie, potrivit datelor oficiale. Comparativ cu luna anterioară, numărul acestora a fost mai mare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă
Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă Lucrările...
PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026
PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026 Un număr de 4.688.092 de pensionari era...
Știrea Zilei
FOTO | Diana Belei, performanță de excepție la olimpiada de geografie, faza județeană: Eleva Școlii Gimnaziale ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia, calificată în faza națională
Diana Belei, performanță de excepție la olimpiada de geografie, faza județeană: Eleva Școlii Gimnaziale ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia, calificată...
5 martie: Ziua florii de colț. De ce este sărbătorit astăzi acest simbol al dragostei şi al purităţii?
5 martie: Ziua florii de colț. De ce este sărbătorit astăzi acest simbol al dragostei şi al purităţii? Floarea-de-colț, numită...
Curier Județean
Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România
Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România...
AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...