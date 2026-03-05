Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România

Numărul salariaților din județul Alba a ajuns la 101.506 persoane la finalul lunii decembrie 2025, în ușoară scădere față de luna precedentă. În aceeași perioadă, câștigul salarial mediu net a fost de 4.882 de lei, nivel care menține județul sub media națională.

Conform datelor, efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii decembrie 2025 a fost de 101506 persoane (1,8% din total ţară, 5757299 salariati), în scădere faţă de luna anterioară cu 349 persoane (-0,3%) și în creștere cu 475 persoane față de luna corespunzătoare din anul 2024 (+0,5%).

În luna decembrie 2025 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 8108 lei, cu 22 lei mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (-0,3%) și mai mare cu 206 lei (+2,6%) față de luna decembrie 2024. Câştigul salarial mediu net în aceasta luna a fost de 4882 lei, mai mic cu 16 lei (-0,3%) decât în luna anterioară și cu 27 lei (-0,6%) față de luna decembrie 2024.

Castiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat salariații din agricultura și silvicultura ( 5227 lei) și cei din industrie și construcții (5023 lei), în timp ce salariații din servicii au realizat un castig salarial net de 4713 lei, cu 169 lei mai mic decât cel înregistrat pe total economie la nivel judetean.

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna decembrie 2025 (4882 lei), poziţionează judeţul pe locul 18 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.

Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna decembrie 2025 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1760 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 1032 lei.

Indicele câştigului salarial real în luna decembrie 2025 faţă de luna anterioară a fost de 99,45%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 90,72%.

Efectivul de salariaţi, înregistrat în Regiunea Centru la sfarşitul lunii decembrie 2025, a fost de 720.016 persoane, reprezentând 12,5% din total ţară (5757299 persoane), în scădere față de luna anterioară cu 2481 persoane (-0,3%) şi cu 2553 persoane (-0,4%) faţă de luna corespunzătoare din 2024.

