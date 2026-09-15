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Prognoza meteo până în 12 octombrie 2026: Temperaturi normale și ploi puține, anunțate de meteorologi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Prognoza meteo până în 12 octombrie 2026: Temperaturi normale și ploi puține, anunțate de meteorologi

Temperaturile se vor menține, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni. În vestul țării sunt estimate valori ușor mai ridicate în prima săptămână și la începutul lunii octombrie, iar până în 21 septembrie precipitațiile vor fi deficitare la nivelul întregii țări, potrivit prognozei pentru intervalul 14 septembrie – 12 octombrie.

Săptămâna 14 – 21 septembrie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice şi uşor mai scăzute în cele sud-estice, iar în restul ţării vor fi apropiate de normal.

Regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga ţară, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 21 – 28 septembrie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice perioadei în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în est şi sud-est, iar în restul ţării vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară.

Şi regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

Săptămâna 5 – 12 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice, iar în restul ţării vor fi apropiate de normal.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară.

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