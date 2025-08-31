ROVINIETA, mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
ROVINIETA va fi mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
După valul de scumpiri generat de inflație și de creșterea TVA, șoferii care circulă pe drumurile din România vor plăti mai mult, după ce de la 1 septembrie 2025, tarifele rovinietei pentru autoturisme cresc semnificativ, unele aproape se dublează. În paralel, amenzile pentru lipsa taxei de drum se vor dubla.
Șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România vor plăti mai mult pentru rovinietă începând cu 1 septembrie 2025. Noile tarife sunt stabilite prin Legea 141/2025, parte din primul pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.
Pentru autoturisme, rovinieta anuală crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus), iar o rovinietă de o zi ajunge la 3,5 euro, față de 2,5 euro în prezent.
Noile tarife pentru autoturisme
1 zi – 3,5 euro (față de 2,5 euro)
10 zile – 6 euro (față de 3,3 euro)
30 de zile – 9,5 euro (față de 5,3 euro)
60 de zile – 15 euro (față de 8,4 euro)
12 luni – 50 euro (față de 28 euro)
Pentru celelalte categorii de vehicule, tarifele rămân neschimbate deocamdată.
Cât va costa în lei noua rovinietă
Taxa de drum se achită în lei, în funcție de cursul valutar stabilit de BNR la începutul fiecărei luni. Pornind de la un curs de aproximativ 5,05 lei/euro, tarifele orientative de la 1 septembrie vor fi:
1 zi – 17,7 lei (față de 12,7 lei în august)
10 zile – 30,3 lei (față de 16,7 lei)
30 de zile – 48 lei (față de 26,9 lei)
60 de zile – 75,8 lei (față de 42,6 lei)
12 luni – 252,7 lei (față de 142 lei)
Rovinietele achiziționate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea perioadei înscrise pe ele.
Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei
Odată cu scumpirea taxei de drum, cresc și amenzile pentru șoferii care circulă fără rovinietă valabilă. De la 1 septembrie, sancțiunea pentru autoturisme se majorează de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) recomandă șoferilor să verifice valabilitatea rovinietei pentru a evita amenzile.
Cum poate fi cumpărată rovinieta
Șoferii au mai multe opțiuni pentru a achiziționa taxa de drum în 2025:
-Online, pe site-ul oficial erovinieta.ro
-Prin SMS, la numărul 7500, cu numărul de înmatriculare și categoria vehiculului (exemplu: „B00AJVA1” pentru autoturism, 1 zi)
-La punctele de vânzare autorizate, precum benzinării și distribuitori parteneri, lista completă fiind disponibilă pe site-ul CNAIR
