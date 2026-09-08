Românii pierd în medie aproape o oră pe drum până la serviciu: Problema nu este distanța, ci traficul

România se numără printre țările europene în care angajații petrec cel mai mult timp făcând naveta. Un studiu SD Worx arată că drumul până la serviciu durează, în medie, 53 de minute pe zi – la fel ca în Țările de Jos, dar dintr-un motiv cu totul diferit.

Pentru milioane de europeni, naveta a devenit o parte importantă a zilei de muncă. În medie, un angajat din Europa petrece 48 de minute pe zi pe drum către serviciu, însă diferențele dintre state sunt considerabile.

În România, media ajunge la 53 de minute pe zi, potrivit unui studiu realizat de compania de management al talentelor SD Worx și citat de Euronews. Cifra plasează țara noastră peste media europeană și scoate la iveală o problemă bine cunoscută de cei care circulă zilnic prin marile orașe: nu neapărat distanța, ci timpul pierdut în trafic.

Belgienii au cea mai lungă navetă

Belgia conduce clasamentul european, cu o medie de 61 de minute de navetă pe zi. O explicație este numărul mare de angajați care locuiesc la distanțe considerabile de locul de muncă.

Aproximativ 13% dintre angajații belgieni sunt considerați „super-navetiști”, ceea ce înseamnă că petrec cel puțin două ore pe drum. Tot în Belgia, 14% dintre angajați parcurg zilnic mai mult de 120 de kilometri.

Suedia și Irlanda urmează în clasament, cu 57, respectiv 56 de minute de navetă pe zi.

La polul opus se află Italia și Slovenia, unde timpul mediu petrecut pe drum este de aproximativ 35 de minute.

România și Țările de Jos: aceeași navetă, două realități complet diferite

România are aceeași medie ca Țările de Jos: 53 de minute pe zi.

Numai că cifrele ascund două situații radical diferite.

În Țările de Jos, angajații parcurg, în medie, 63 de kilometri până la serviciu. Distanțele sunt mari, însă infrastructura și viteza de deplasare permit ca acestea să fie parcurse într-un timp comparabil cu cel înregistrat în România.

La noi, aceeași perioadă de 53 de minute este asociată cu distanțe mult mai mici.

Asta înseamnă că timpul nu este consumat neapărat de kilometrii parcurși, ci de ambuteiaje, viteze reduse și aglomerația din marile zone urbane.

Cu alte cuvinte, un român poate petrece aproape o oră pentru a ajunge la serviciu pe o distanță care, în condiții de trafic normal, ar putea fi parcursă într-un timp mult mai scurt.

Când aproape o oră pe drum devine „normală”

Studiul arată și că durata navetei nu este singurul criteriu după care oamenii își evaluează experiența.

În Belgia, deși timpul mediu de deplasare depășește pragul de aproximativ 57 de minute pe care angajații îl consideră, în general, acceptabil, doar 34% dintre aceștia spun că timpul petrecut pe drum este timp pierdut.

Nici dorința de a lucra de la distanță nu crește automat odată cu durata navetei. În Belgia, 32% dintre angajați spun că și-ar dori mai multă muncă remote, procent aflat sub media internațională.

Asta arată că experiența navetei este influențată și de alți factori: calitatea infrastructurii, predictibilitatea transportului, mijlocul de deplasare și modul în care este perceput timpul petrecut pe drum.

România are o problemă de trafic, nu doar de distanță

Cifra de 53 de minute nu spune, singură, întreaga poveste a navetei din România.

Diferența devine evidentă atunci când timpul este pus alături de distanță. În timp ce în Țările de Jos oamenii pot parcurge zeci de kilometri până la serviciu într-un interval similar, în România o parte semnificativă din aceste minute se consumă în traficul urban.

Aceasta este una dintre cele mai importante concluzii ale comparației: problema României nu este doar cât de departe locuiesc oamenii de locul de muncă, ci cât de greu se deplasează între cele două puncte.

Iar diferența dintre o navetă de 35 de minute și una de aproape o oră nu pare spectaculoasă într-o singură zi. Cumulată însă de-a lungul unui an de muncă, ea se transformă în sute de ore petrecute pe drum.

Pentru angajatul român, timpul pierdut în trafic nu mai este doar o neplăcere cotidiană. Este o parte semnificativă din viața de zi cu zi.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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