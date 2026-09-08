Dragoș Damian, Terapia Cluj: România riscă să depindă tot mai mult de medicamentele din import. „Vom sta cu mâna întinsă”
Dragoș Damian, Terapia Cluj: România riscă să depindă tot mai mult de medicamentele din import. „Vom sta cu mâna întinsă”
România ar putea deveni tot mai dependentă de medicamentele din import, în condițiile în care producătorii locali nu mai au siguranța că își pot continua investițiile, susține Dragoș Damian, CEO-ul Terapia Cluj. Acesta spune că atât producătorii, cât și pacienții din țară sunt afectați din cauza faptului că nu există o strategie națională pentru industria farmaceutică.
Întrebat cum tratează statul român un producător de medicamente românești, acesta a răspuns:
„Ca pe toți ceilalți operatori industriali din România, fie ei de mâncare, de chimie, de apărare, de energie.
Nu există o strategie națională în ceea ce privește industriile grele, strategice. Eu cer o astfel de industrie, cred că de 10-15 ani am vorbit despre probleme de finanțare, de resursa umană, acum mai nou, de energie”, a declarat acesta.
Totodată, CEO-ul Terapia Cluj susține că toate fabricile de medicamente din România exportă împreună mai puțin decât o singură fabrică din Ungaria.
„Deci problema de energie este de șase ani de zile, din 2020, când au început problemele. Deci, în momentul în care tu nu ai o strategie de industrializare, cum au foarte multe țări din Europa de Est, nu vorbesc de Europa de Vest, foarte multe țări din Europa de Est. Nu ai cum să ajungi la liman cu o industrie, nu numai cea farmaceutică, care, apropo, industria farmaceutică din România, toate fabricile la un loc exportă mai puțin decât exportă o o singură fabrică din Ungaria.
Fabrica din Ungaria care a fost declarată recent strategică și în care statul unguresc și-a mărit participația.
Deci, atâta vreme cât nu există o strategie industrială, o foaie de parcurs pentru câteva domenii strategice în care să dăm bani antreprenorilor români să fabrice mai mult și să exporte, dar și să atragem investiții industriale și know-how, mă tem că o să putem vorbi și peste doi ani, și peste patru ani, și peste șase ani de același lucru.
Și, repet, nu e vorba doar de industria farmaceutică, care e o soră mai mică a industriei chimice. E vorba de o industrie foarte importantă pentru România, inclusiv industria energetică, industria chimică, bineînțeles, mâncarea, care este strategică și apărarea. Am văzut cu toții ce a mai rămas din apărare”, a mai adăugat acesta.
Dragoș Damian a mai avertizat că România ar putea ajunge în situația în care va trebui să importe o parte din medicamentele necesare.
„Vor veni medicamente din import. Ceea ce este mai rău este că producătorii care deja sunt în România nu vor investi mai departe. Noi avem investiții blocate de vreo 2-3 ani de zile, pentru că nu știm ce să facem mai departe. Faptul că investitorii deja existenți în România nu investesc nu va atrage alți investitori în zona farmaceutică. Repet, e o poveste generalizată.
Vor veni medicamente din import, vom sta cu mâna întinsă pentru importuri, așa cum am stat în pandemie și problema rămâne într-adevăr o problemă destul de gravă atât pentru pacient, cât și, evident, și pentru sistemul de sănătate, pentru contribuabil și așa mai departe, și pentru economie.
Știm foarte bine că industria farmaceutică e una dintre cele mai puternice industrii din lume. Vedeți ce face Donald Trump pentru industria farmaceutică și cum se bate pentru investiții. Deci, cel mai bun exemplu industria farmaceutică care are probleme în România, dar vorbim și de alte industrii”, a încheiat Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj.
În acest context, reamintim că, în urmă cu două săptămâni, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat inițierea unui audit urgent pentru a evalua disponibilitatea medicamentelor pe piața din România. Această măsură vine în contextul crizei medicamentelor, care a ridicat semne de întrebare asupra stocurilor existente.
El a solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România un raport complet privind monitorizarea pieţei medicamentelor şi supravegherea acesteia care să arate clar unde sunt problemele şi ce trebuie schimbat pentru a nu mai discuta despre discontinuitate în aprovizionare.
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