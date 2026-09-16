Ce sunt orele remediale și ce elevi pot participa. Măsuri suplimentare în anul școlar 2026-2027 pentru copiii cu rezultate slabe

Orele remediale sunt tot mai importante în școlile din România, în special în cazul elevilor care au goluri la materiile de bază și nu mai reușesc să țină pasul cu programa. În anul școlar 2026-2027, aceste activități sunt organizate diferit în funcție de ciclul de învățământ, iar pentru elevii cu rezultate slabe sunt pregătite măsuri suplimentare.

Scopul orelor remediale nu este introducerea unor lecții noi, ci recuperarea și consolidarea noțiunilor pe care elevul nu le stăpânește suficient. Copiii pot relua anumite explicații, pot lucra exerciții suplimentare și pot primi sprijin pentru dezvoltarea competențelor la care întâmpină dificultăți.

În învățământul primar, profesorii pentru învățământ primar au prevăzute două ore pe săptămână pentru pregătire remedială. La gimnaziu și liceu, regulile sunt diferite, o parte din activitatea profesorilor fiind destinată inclusiv remedierii, consolidării și fixării competențelor elevilor.

Ce elevi pot participa la orele remediale

Programul de învățare remedială se adresează în special copiilor care au dificultăți de învățare sau au acumulat rămâneri în urmă față de nivelul corespunzător clasei în care se află. Sunt vizați și elevii aflați în risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie a sistemului de educație.

De asemenea, de acest sprijin pot beneficia copiii români care au locuit și au studiat o perioadă în străinătate și care, după întoarcerea în România, întâmpină dificultăți de adaptare la programa școlară.

Necesitatea activităților remediale poate fi stabilită în funcție de situația fiecărui elev și de rezultatele acestuia. Ideea este ca problemele să fie identificate înainte ca lipsurile acumulate la o materie să devină tot mai greu de recuperat.

În atenție sunt în special competențele de bază, precum citirea, scrierea, înțelegerea unui text și matematica. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat în septembrie 2026 și pregătirea unor măsuri prin care elevii cu medii sub 7 să participe săptămânal la activități remediale de limba și literatura română și matematică, în contextul rezultatelor elevilor români la evaluările internaționale.

Cum se desfășoară orele remediale în clasele primare

În cazul elevilor mici, activitățile sunt adaptate vârstei și dificultăților observate de cadrul didactic. La clasa pregătitoare, de exemplu, accentul poate fi pus pe comunicarea orală, pregătirea pentru citire și scriere, înțelegerea mesajelor și dezvoltarea competențelor prematematice.

Pot fi urmărite și aspecte precum atenția, memoria sau motricitatea fină. Activitățile remediale de la clasa pregătitoare au o durată de 30-35 de minute, iar elevii nu primesc calificative pentru acestea.

În cazul copiilor mai mari, activitățile pot fi orientate exact spre noțiunile care nu au fost suficient înțelese. Astfel, doi elevi din aceeași clasă nu trebuie neapărat să lucreze aceleași lucruri, dacă dificultățile lor sunt diferite.

Pentru învățământul primar sunt prevăzute două ore săptămânale de pregătire remedială, măsura fiind inclusă în atribuțiile postului pentru învățători și profesorii pentru învățământ primar.

Ce reguli sunt pentru elevii de gimnaziu și liceu

La gimnaziu și liceu, activitățile de remediere sunt incluse într-un sistem diferit. Profesorii trebuie să aloce 25% din numărul de ore predate pentru activități care pot urmări, printre altele, remedierea, consolidarea, fixarea și transferul competențelor în situații concrete.

Acest lucru nu înseamnă că un sfert dintre ore devin automat „ore remediale” în sensul clasic. În acest procent sunt incluse mai multe tipuri de activități prin care elevii își consolidează ceea ce au învățat și aplică noțiunile dobândite.

Planificarea activităților este realizată la nivelul școlii, iar inspectoratele școlare au atribuții privind monitorizarea modului în care acestea sunt organizate.

Pentru elevii care au acumulat lacune importante, intervenția timpurie poate conta mai ales la disciplinele în care noțiunile se construiesc unele pe altele. O dificultate rămasă nerezolvată la matematică sau la limba română poate influența înțelegerea materiei predate ulterior.

Orele remediale pot avea loc și în vacanțe

În anumite situații, activitățile remediale pot fi organizate și în timpul vacanțelor școlare sau în zile libere. Legea permite acest lucru atunci când există motive justificate, cum ar fi pregătirea elevilor pentru examenele de corigență, încheierea situației școlare sau recuperarea unor competențe.

Organizarea unor astfel de activități nu se face însă automat. Decizia trebuie luată la nivelul unității de învățământ, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

Orele remediale nu trebuie confundate nici cu meditațiile private. Ele fac parte din mecanismele prin care sistemul public de educație încearcă să ofere sprijin elevilor care au nevoie de timp și explicații suplimentare pentru a ajunge la nivelul cerut de programă.

Pentru anul școlar 2026-2027, accentul pus pe recuperarea decalajelor vine și pe fondul preocupărilor privind competențele de bază ale elevilor. Obiectivul este ca dificultățile să fie observate și corectate cât mai devreme, înainte ca acestea să afecteze rezultatele copilului în anii următori.

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