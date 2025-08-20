Românii cumpără masiv lucruri de lux. Conform ultimelor studii, suntem pe primele locuri în Europa la opulență

Deși nivelul de trai în România este sub media Uniunii Europene, românii se afișează des cu bijuterii strălucitoare, mașini scumpe și haine de firmă. Conform studiului, acest fenomen se numește „consum ostentativ”, adică achiziția de bunuri pentru a arăta celorlați statutul financiar.

Fenomenul este confirmat și de marile branduri de haine, acestea trecând de la logo-uri mici, la din ce în ce mai mari. Până la urmă, românii vor să se îmbrace mai degrabă în logo-uri și texte, decât stilistic.

Mașini sunt la fel, un semn de opulență. Nu trebuie să aștepți mult ca pe lângă tine să treacă o mașină de peste 100.000 de euro. Leasing, rate sau alte metode de finanțare, nu contează. Imaginea este, se pare, mult mai importantă.

Aceste achiziții de lux nu au rămas fără consecințe. Marile branduri, văzând acest fenomen, au cresut prețurile într-un timp foarte scurt. Chiar și așa, românii fac cozi în fața magazinelor și a reprezentanțelor auto.

