Românii, campioni europeni la scumpiri: Prețuri în creștere, dobânzi record și salarii printre cele mai mici din UE
România conduce topul european al scumpirilor, cu dobânzi ridicate și salarii printre cele mai mici din UE
Românii resimt tot mai puternic efectele inflației și ale politicilor fiscale recente. Țara noastră se află, de aproape un an, pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor, în special la alimente și energie, deși nivelul veniturilor rămâne printre cele mai scăzute din blocul comunitar.
Potrivit celor mai recente analize la nivel european, rata inflației din România se apropie de 10%, în timp ce media UE este de doar 2,4%. Creșterile succesive de taxe și impozite din ultimele 12 luni au amplificat scumpirile în lanț, afectând în special categoriile de produse de bază.
Citește și: SCUMPIRI 2025 | Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a dublat față de media europeană în ultimii șase ani
Energie mai scumpă cu aproape 80%
Unul dintre cele mai vizibile efecte se observă la capitolul energie. În doar un an, prețurile la energie în România au crescut cu aproape 80%, potrivit unei analize realizate la nivelul Uniunii Europene. În comparație, în Grecia scumpirea a fost de doar 5%, în Germania de 3%, iar în Cipru de 2%. Astfel, românii ajung să plătească una dintre cele mai ridicate facturi la utilități din Europa, raportat la venituri.
Dacă luăm în calcul puterea de cumpărare, România se află în partea de jos a clasamentului european. Veniturile mici și scumpirile accentuate fac ca povara facturilor, a alimentelor și a ratelor bancare să fie resimțită mult mai acut decât în alte state membre.
Dobânzi de trei ori mai mari decât în Europa Occidentală
România se află, de asemenea, în topul țărilor cu cele mai mari dobânzi bancare. Dobânda-cheie stabilită de Banca Națională a României este aproape de trei ori mai mare decât cea a Băncii Centrale Europene, ceea ce se reflectă direct în costurile creditelor pentru populație și pentru firme.
Statul român se împrumută, la rândul său, în condiții dezavantajoase: pentru titlurile de stat, dobânzile depășesc 7%, aproape dublu față de țările din vestul Europei. Situația este similară și în cazul împrumuturilor contractate de pe piețele externe, unde România plătește printre cele mai ridicate costuri de finanțare din UE.
„Prețurile nu vor scădea, dar veniturile vor crește”
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că perioada marilor scumpiri se apropie de final, însă prețurile nu vor reveni la nivelurile anterioare:
„De scăzut, prețurile nu au cum să mai scadă. Important este că nu vor mai crește în același ritm, iar veniturile vor începe să crească treptat”, a declarat acesta.
Chiar și așa, românii rămân printre cei mai afectați europeni de inflație, dobânzi și costuri ridicate la energie. Analizele arată că, în raport cu puterea de cumpărare, România se confruntă cu una dintre cele mai mari poveri economice din Uniunea Europeană.
În timp ce alte state reușesc să țină sub control inflația și să stimuleze creșterea veniturilor reale, românii sunt nevoiți să facă față unui context dificil: salarii modeste, costuri în creștere și perspective economice incerte.
