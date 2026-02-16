Actualitate

Românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc în ianuarie 2026. La ce categorie cheltuim peste 3% din cifra care se joacă pe plan mondial

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc în ianuarie 2026. La ce categorie cheltuim peste 3% din cifra care se joacă pe plan mondial

Jocurile de noroc au fost incluse, începând cu ianuarie 2026, în calculul Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), iar potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică, pentru HotNews, acestea s-au scumpit cu 2,6% față de luna decembrie.

În ianuarie – iunie 2025, Institutul Național de Statistică a transmis, la solicitarea HotNews, că românii au jucat circa 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc: pariuri sportive, loterii, cazinouri online.  

Cheltuim online cu cardul, la jocurile de noroc online, 3,1% din cifra care se joacă pe plan mondial, în condițiile în care România reprezintă 0,33% din economia globală. Altfel spus, suntem de 10 ori mai activi la jocurile de noroc decât în crearea de valoare economică.

Primul semnal de alarmă a fost tras în iunie 2024 de către Florian Neagu, directorul Direcţiei stabilitate financiară din BNR, care a spus că cele mai multe tranzacții online făcute de cetățenii români cu cardurile sunt pentru a participa la jocurile de noroc.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Biletul de trimitere, eliminat pentru pacienții cronici: Schimbări pregătite de Guvern pentru a reduce drumurile inutile ale bolnavilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 1 minut

în

16 februarie 2026

De

Biletul de trimitere, eliminat pentru pacienții cronici: Schimbări pregătite de Guvern pentru a reduce drumurile inutile ale bolnavilor Biletul de trimitere la medicul specialist ar putea fi eliminat pentru pacienţii cu boli cronice din România. Guvernul vrea ca bolnavii să se poată programa direct, fără să mai treacă pe la medicul de familie, aşa cum […]

Citește mai mult

Actualitate

Cu cât a crescut datoria externă a României în 2025: Date oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

16 februarie 2026

De

Cu cât a crescut datoria externă a României în 2025: Date oficiale Datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). „În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 […]

Citește mai mult

Actualitate

Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu: Va intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și se va calcula pentru fiecare categorie de produs

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 februarie 2026

De

Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu: Va intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și se va calcula pentru fiecare categorie de produs Consiliul UE a aprobat recent noile reguli privind taxele vamale pentru coletele mici care intră în Uniunea Europeană, în special prin comerț online. Decizia introduce […]

Citește mai mult