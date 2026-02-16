Românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc în ianuarie 2026. La ce categorie cheltuim peste 3% din cifra care se joacă pe plan mondial

Jocurile de noroc au fost incluse, începând cu ianuarie 2026, în calculul Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), iar potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică, pentru HotNews, acestea s-au scumpit cu 2,6% față de luna decembrie.

În ianuarie – iunie 2025, Institutul Național de Statistică a transmis, la solicitarea HotNews, că românii au jucat circa 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc: pariuri sportive, loterii, cazinouri online.

Cheltuim online cu cardul, la jocurile de noroc online, 3,1% din cifra care se joacă pe plan mondial, în condițiile în care România reprezintă 0,33% din economia globală. Altfel spus, suntem de 10 ori mai activi la jocurile de noroc decât în crearea de valoare economică.

Primul semnal de alarmă a fost tras în iunie 2024 de către Florian Neagu, directorul Direcţiei stabilitate financiară din BNR, care a spus că cele mai multe tranzacții online făcute de cetățenii români cu cardurile sunt pentru a participa la jocurile de noroc.

