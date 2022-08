Românii ar mai putea avea o ZI LIBERĂ, pe 6 ianuarie: Proiectul a fost aprobat de Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților

Ministrul Muncii, criticat de către premierul Ciucă: „Sunt decizii și măsuri pe care le voi lua”

În cursul zilei de miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, premierul Nicolae Ciucă i-a reproșat ministrului Muncii, Marius Budăi, că a discutat referitor la creșterea salariilor și a pensiilor de la data de 1 ianuarie 2023.

„Eu sunt convins ca dl Budai stie foarte bine ce scrie in fisa postului guvernului si ce scrie in fisa postului ministrului Muncii. Atunci cand venim cu astfel de propuneri, cel putin in ceea ce priveste majorarea salariilor si a pensiilor, trebuia sa aiba in vedere ca era obligatorie consultarea Consiliului National Tripartit si o discutie in coalitie. Toate aceste chestiuni le vom clarifica. Este vorba de responsabilitate, este vorba de ceea ce oamenii asteapta de la noi, sa stie ca guvernul este in stare sa ia masuri reale si nu vorbe. Aici discutam de ce facem, nu de ce vorbim”, a declarat premierul.

Întrebat dacă ministrul PSD riscă să fie pedepsit, Ciucă a răspuns: „Sunt decizii si masuri pe care le voi lua”.

Afirmațiile vin după o ședință tensionată la vârful PNL, cu acuzații la adresa lui Marius Budăi.