Românii ar mai putea avea o ZI LIBERĂ, pe 24 decembrie: Proiectul de lege a ajuns în Parlament

Noile COMPENSĂRI și PLAFONĂRI ale facturilor, explicate de ministrul Energiei: Cum se va schimba legea

În cursul zilei de marți, 11 ianuarie, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat cum se va schimba legea privind compensarea și plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze:

„Pentru noiembrie si decembrie, la energie electrica vorbim de 80% din consumatorii casnici care au beneficiat de compensare si plafonare si in jur de 60% la gaze naturale. Sunt furnizori care au trimis facturi neplafonate si necompensate. Acestea sunt datele preliminare

Am discutat azi la Guvern ca pentru zona de agricultura si industria alimentara, sa avem o schema de compensare nu numai pentru IMM-uri ci si pentru procesatorii mari, pentru producatorii de carne de pui si incepand cu 1 februarie sa o avem in functiune. Discut cu dl Chesnoiu si vom merge in Guvern cu un proiect de OUG cu compensarea facturii si ca pretul alimentelor sa nu creasca

Dupa 1 aprilie gandim o schema de compensare pentru consumatorii casnici astfel in cat sa reducem TVA de la 19 la 5 la suta, in paralel cu scoaterea din factura a bonusului de cogenarare si a tarifului de certificat verde.

Pentru IMM-uri gandim o schema de ajutor de care sa poata benefica pana la 1 iulie de acest ajutor, cu angajamentul lor ca vor pastra locurile de munca”.

Sursa: stiripesurse.ro