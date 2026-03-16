România, reacție fermă după amenințările Iranului. MAE: „Teheranul să înceteze aceste atacuri care pun în pericol vieți omenești ”

Iranul a avertizat România luni, 16 martie 2026, că va răspunde pe plan politic şi juridic dacă ţara ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Iranului, relatează Iran International. Ministerul Român al Afacerilor Externe spune însă că acordul bilateral cu SUA are un caracter strict defensiv. Bucureștiul a condamnat, de asemenea, atacurile iraniene din Orientul Mijlociu, totul într-o escaladare a loviturilor în regiune și o escaladare a declarațiilor pe marginea acestui subiect.

Ce transmite MAE

„Am luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE Iran, context în care facem următoarele precizări:

Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu.

România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic.

Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU.

România nu este parte a conflictului.

Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului.

În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor.

Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, a spus MAE.

Amenințările Iranului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă statele să nu se implice în război.

„Dacă România îşi pune bazele la dispoziţia Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei într-o conferinţă de presă săptămânală.

El a adăugat că o astfel de acţiune ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internaţional şi ar atrage responsabilitate internaţională pentru România.

Context

Parlamentul a a luat act miercuri de scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan privind dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, decizie aprobată în CSAT.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare şi de echipamente de comunicaţii satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Şeful statului a explicat că este vorba despre echipament defensiv.

”Subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. (…) Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România şi Statele Unite şi este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte ţări NATO o fac”, a precizat Nicuşor Dan.

Marius Lazurca, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan pe probleme de siguranţă naţională, a afirmat că Statele Unite ale Americii nu au „cerut” României o bază militară, ci oferă mai multă siguranţă cetăţenilor români. „După părerea mea, e o eroare să plecăm de la premisa că România a devenit o ţintă după debutul acestui conflict (din Orientul Mijlociu – n.r.) sau că a devenit încă mai mult o ţintă în urma deciziei Parlamentului României”, spune Lazurca.

