Iranul, amenințare directă la adresa României: „Dacă pune la dispoziție bazele pentru Statele Unite, va echivala cu participarea la o agresiune militară”

Bogdan Ilea

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a transmis un mesaj cu ton amenințător la adresa României.

Declarația vine în contextul în care, în ultimele 24 de ore, patru aeronave americane de realimentare au aterizat pe teritoriul României.

,,Dacă România pune la dispoziţie bazele pentru Statele Unite, va echivala cu participarea la o agresiune militară la adresa Iranului”, a declarat Esmaeil Baghaei.

Patru avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane (US Air Force) au ajuns duminică, 15 martie 2026, și luni, 16 martie 2026, la București.

Avioanele, folosite pentru misiuni de realimentare aeriană, au zburat fără escală aproape zece ore pe ruta Birmingham (Alabama, SUA) – București, potrivit BoardingPass. 

FOTO | Șofer vitezoman prins cu 280 km/h pe Autostrada A3. Dreptul de a conduce i-a fost suspendat și a primit două amenzi

Șofer vitezoman prins cu 280 km/h pe Autostrada A3. Dreptul de a conduce i-a fost suspendat și a primit două amenzi Un șofer care circula cu 280 de kilometri pe oră pe Autostrada A3, în timpul nopții, a fost depistat de polițiști și sancționat drastic, ieri, 15 martie 2026. Pe lângă amenda pentru viteza excesivă […]

Călin Georgescu, refuz de a răspunde la întrebarea „din ce trăiește”: „Dumnezeu ne ține pe toți”. Spune că ar candida din nou la președinție: ”Pentru moșii și strămoșii mei”

Călin Georgescu, refuz de a răspunde la întrebarea „din ce trăiește": „Dumnezeu ne ține pe toți". Spune că ar candida din nou la președinție: "Pentru moșii și strămoșii mei" Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, a refuzat să dea un răspuns concret despre sursele sale de venit în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, catalogând […]

16 martie: 2020: Șase ani de la ziua când România a intrat în stare de urgență. Ce a urmat în pandemia de COVID-19

16 martie: 2020: Șase ani de la ziua când România a intrat în stare de urgență. Ce a urmat Data de 16 martie 2020 rămâne în memoria colectivă drept un moment care a schimbat viața cotidiană a românilor. În urmă cu șase ani, președintele Klaus Iohannis semna actul oficial prin care România intra, pentru prima […]

