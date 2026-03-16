Iranul, amenințare directă la adresa României: „Dacă pune la dispoziție bazele pentru Statele Unite, va echivala cu participarea la o agresiune militară”
Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a transmis un mesaj cu ton amenințător la adresa României.
Declarația vine în contextul în care, în ultimele 24 de ore, patru aeronave americane de realimentare au aterizat pe teritoriul României.
,,Dacă România pune la dispoziţie bazele pentru Statele Unite, va echivala cu participarea la o agresiune militară la adresa Iranului”, a declarat Esmaeil Baghaei.
Patru avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane (US Air Force) au ajuns duminică, 15 martie 2026, și luni, 16 martie 2026, la București.
Avioanele, folosite pentru misiuni de realimentare aeriană, au zburat fără escală aproape zece ore pe ruta Birmingham (Alabama, SUA) – București, potrivit BoardingPass.
Sursă FOTO: BoardingPass (Facebook)
