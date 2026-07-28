Foto-Știrea ta | Bariera cu bucluc de pe strada Mărășești, stricată: Coșmarul obișnuit al șoferilor a devenit… „mega”

Bariera cu buccluc de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba le-a dat, în după amiaza zilei de marți, 28 iulie 2026, bătăi suplimentare de cap șoferilor nevoiți să treacă prin zonă.

„Bariera de pe Mărăsești e stricată.

Are o parte lăsată. Se circula pe un sens.

Politia dirjează traficul”, a transmis în jurul orei 16.15 un cititor ziarulunirea.ro.

De-a lungul ultimilor ani, bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia a fost subiectul a numeroase articole publicate de ziarulunirea.ro, care au semnalat în mod repetat timpi mari de așteptare, defecțiuni ale instalației și blocaje semnificative ale traficului.

Șoferii au fost nevoiți să aștepte zeci de minute, au fost raportate autovehicule rămase între bariere și chiar întârzieri ale autospecialelor de intervenție, alimentând nemulțumirea participanților la trafic.

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