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28-30 iulie 2026 | ISU Alba prezent prin lotul reprezentativ la etapa zonală de la Brașov a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: „Mult succes, băieți!”

Ioana Oprean

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ISU Alba prezent prin lotul reprezentativ la etapa zonală de la Brașov a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

Lotul reprezentativ al ISU Alba participă în perioada 28–30 iulie 2026 la Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență – etapa zonală, organizate de ISU Brașov.

La această competiție iau parte loturile reprezentative ale pompierilor militari din județele Alba, Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna și Bistrița-Năsăud.

Scopul acestei competiții de tradiție pentru pompieri îl constituie dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor necesare intervențiilor în situații de urgență.

„Susținem colegii noștri la aceste concursuri și suntem siguri că rezultatele vor fi pe măsura efortului depus în pregătirea pentru competiție.

Mult succes, băieți!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

sursa foto: ISU Alba

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