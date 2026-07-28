Carieră în poliție 2026 | Poliția Alba face recrutări pentru masterul profesional de la Academia de Poliție. Care este data limită
Poliția Alba face recrutări pentru masterul profesional de la Academia de Poliție. Care este data limită
Inspectoratul de Poliție Județean Alba recrutează candidați pentru admiterea la programul de studii universitare de master profesional organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.
Dosarele de înscriere pot fi transmise exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie 2026.
Mesajul complet transmis de IPJ Alba:
Programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție
Inspectoratul de Poliție Județean Alba recrutează candidați pentru admiterea la programul de studii universitare de master profesional organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.
Persoanele interesate își pot transmite cererea-tip de înscriere și celelalte documente solicitate până la data de 31 iulie 2026, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].
Programul se adresează absolvenților de studii universitare de licență care își doresc să contribuie la siguranța comunității.
Informațiile complete privind condițiile de recrutare, documentele necesare, calendarul activităților și etapele concursului sunt disponibile în anunțul publicat pe pagina Inspectoratului de Poliție Județean Alba, la secțiunea Carieră – Admitere în școlile de poliție – https://ab.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-in-scolile-de-politie/anunt-master-20261783941233.
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