Curier Județean

Carieră în poliție 2026 | Poliția Alba face recrutări pentru masterul profesional de la Academia de Poliție. Care este data limită

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Poliția Alba face recrutări pentru masterul profesional de la Academia de Poliție. Care este data limită

Inspectoratul de Poliție Județean Alba recrutează candidați pentru admiterea la programul de studii universitare de master profesional organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.

Dosarele de înscriere pot fi transmise exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie 2026.

Mesajul complet transmis de IPJ Alba: 

Programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba recrutează candidați pentru admiterea la programul de studii universitare de master profesional organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.

Persoanele interesate își pot transmite cererea-tip de înscriere și celelalte documente solicitate până la data de 31 iulie 2026, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].

Programul se adresează absolvenților de studii universitare de licență care își doresc să contribuie la siguranța comunității.

Informațiile complete privind condițiile de recrutare, documentele necesare, calendarul activităților și etapele concursului sunt disponibile în anunțul publicat pe pagina Inspectoratului de Poliție Județean Alba, la secțiunea Carieră – Admitere în școlile de poliție – https://ab.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-in-scolile-de-politie/anunt-master-20261783941233.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Andreea Dreghiciu, profesoară la Liceul Tehnologic Aiud, a obținut singura notă de 10 la proba scrisă la Titularizare 2026 în Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

28 iulie 2026

De

Andreea Dreghiciu, profesoară la Liceul Tehnologic Aiud, a obținut singura notă de 10 la proba scrisă la Titularizare 2026 în Alba Singura notă de 10 la proba scrisă în cadrul concursului de Titularizare 2026 în județul Alba a fost obținută de Andreea Elena Dreghiciu, profesoară la Liceul Tehnologic Aiud. Astfel, Andreea Elena Dreghiciu a obținut […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Tabără de orientare în arma Vânători de Munte pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Instrucție alpină și tehnici de supraviețuire în Bucegi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

28 iulie 2026

De

VIDEO | Tabără de orientare în arma Vânători de Munte pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Instrucție alpină și tehnici de supraviețuire în Bucegi Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat, săptămâna trecută, la o tabără de orientare în carieră organizată de Baza de Instruire Vânători de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Razie la Blaj pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 iulie 2026

De

Razie la Blaj pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale În cursul zilei de marți, 28 iulie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj continuă activitățile desfășurate în zona de siguranță publică specială instituită la nivelul municipiului, în continuarea măsurilor dispuse pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii […]

Citește mai mult