VIDEO | Miting în deplasare cu un autobuz etajat, organizat de șoferii STP Alba Iulia: Protest pașnic pentru plata salariilor restante și reluarea transportului public
Miting în deplasare cu un autobuz etajat, organizat de șoferii STP Alba Iulia: Protest pașnic pentru plata salariilor restante și reluarea transportului public
Șoferii și angajații Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia organizează, în zilele de 28 și 29 iulie 2026, un miting pașnic în deplasare, pentru a atrage atenția asupra situației dificile în care se află după ce, de mai bine de trei luni, nu și-au primit salariile. Manifestația va avea loc cu un autobuz etajat al societății, care va circula pe traseul liniei 103.
Potrivit organizatorilor, autobuzul va parcurge traseul Gara – Centru – Ampoi 1 – Carolina Mall – Ampoi 3 – Cetate – Gara, având afișate pancarte și fiind dotat cu instalație de sonorizare, prin care participanții își vor transmite mesajele.
Șoferii precizează că protestul are un caracter exclusiv pașnic și se va desfășura fără blocarea intenționată a traficului rutier.
„Participanții vor manifesta în mod pașnic, vor respecta prevederile legale și indicațiile autorităților competente și nu vor întreprinde acțiuni de natură să tulbure ordinea publică sau să afecteze drepturile și libertățile celorlalți cetățeni”, transmit organizatorii.
Nemulțumiri după peste trei luni fără salarii
Prin această acțiune, șoferii și ceilalți angajați ai STP Alba Iulia doresc să își exprime nemulțumirea față de situația gravă în care se află, în contextul neachitării drepturilor salariale restante și al suspendării serviciului de transport public local.
Protestatarii susțin că manifestația nu este îndreptată împotriva cetățenilor, ci reprezintă un apel către autoritățile și instituțiile implicate să găsească soluții pentru ieșirea din impas.
Solicitări adresate autorităților
Prin mitingul organizat în zilele de 28 și 29 iulie 2026, angajații STP Alba Iulia solicită autorităților competente și tuturor instituțiilor implicate să identifice și să pună în aplicare, în regim de urgență, soluții legale pentru deblocarea situației.
Principalele revendicări sunt:
-plata drepturilor salariale restante;
-reluarea serviciului de transport public local;
-desfășurarea unui dialog instituțional transparent, în interesul salariaților și al cetățenilor municipiului Alba Iulia.
Șoferii afirmă că își doresc ca protestul să contribuie la găsirea unei soluții care să permită atât achitarea salariilor restante, cât și reluarea cât mai rapidă a transportului public în municipiu, serviciu de care depind zilnic mii de albaiulieni.
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