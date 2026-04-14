România, depășită net de Bulgaria în plan economic: „Drumul spre prăpastie”. Datele șocante ale unei analize FMI
FMI a emis nota de analiză lunară pentru România. În analiza celor de la FMI, România stă chiar mai rău decât în cel mai pesimist scenariu luat în calcul inițial, cu o scădere abruptă a încasărilor, cu baza de TVA care se contractă și cu linia de referință macro care nu se stabilizează.
Mai mult decât atât, Bulgaria, eternul nostru vecin de la coada clasamentului, ne-a depășit net și se alătură țărilor dezvoltate din Europa, în timp ce România rămâne la coada clasamentelor.
Datele privind vânzările cu amănuntul din februarie 2026 (INSSE, publicate la 8 aprilie 2026) sunt pe deplin coerente cu deteriorarea pe care am semnalat-o în nota noastră din 17 martie — iar în câteva dimensiuni, acestea sunt mai slabe decât presupunea scenariul pesimist („bear case”). Această actualizare integrează noile date în cadrul nostru de scenarii și revizuiește probabilitățile în consecință
Indicatori cheie (februarie 2026):
-6.2%: Volumul vânzărilor cu amănuntul – Feb 2026 vs Feb 2025.
-9.4%: Non-Alimentar – Cheltuielile în cădere liberă
-6.1%: Cumulat YTD – Ian–Feb 2026 vs 2025.
-11pp: Variație vs Feb 2025 – Accelează scăderea cererii
Ce confirmă datele din februarie 2026:
Ipoteza veniturilor din TVA este clar expusă: Baza de impozitare a TVA se contractă, nu se extinde. Planul oficial de venituri nu are fundament.
Linia de referință macro este compromisă: Prognoza oficială de 1.0% PIB a fost construită înainte ca datele de recesiune tehnică din T4 2025 să fie vizibile. Cererea internă nu se stabilizează.
Colapsul cheltuielilor: Scăderea de 9.4% la produse nealimentare (electronice, îmbrăcăminte, mobilă) indică o retragere structurală, nu un efect sezonier.
Compresia a ajuns la coșul alimentar: Alimentele, băuturile și tutunul au scăzut cu 0.8% YoY, semn că șocul cererii s-a propagat la toate straturile de venit.
Traiectoria trendului: O oscilație de 11 puncte procentuale în 12 luni indică o distrugere structurală a cererii.
Planul fiscal oficial pentru 2026 a fost construit pe o bază de venituri care acum se erodează vizibil. Riscul cheie nu este doar creșterea economică mai slabă, ci combinația dintre creșterea slabă, ratarea veniturilor și pierderea răbdării finanțatorilor, totul pe un fundal geopolitic (criza din Iran) care adaugă riscuri energetice și comerciale.
Comparația care arată „drumul spre prăpastie” al României
1. Creșterea PIB real
Bulgaria pornește cu un avantaj considerabil în primii doi ani, însă România este proiectată să aibă o revenire mai puternică în 2027.
2025: Bulgaria (3.1%) vs. România (0.7%) — Bulgaria crește de peste 4 ori mai rapid.
2026: Bulgaria (2.8%) vs. România (0.7%) — Diferența se menține semnificativă.
2027: România (2.5%) vs. Bulgaria (2.5%) — Cele două economii converg spre același ritm de creștere.
2. Inflația
România se confruntă cu o inflație mult mai persistentă și mai ridicată decât Bulgaria pe tot parcursul intervalului analizat.
2025: România (7.3%) vs. Bulgaria (3.5%).
2026: România (7.8%) vs. Bulgaria (3.8%).
2027: România (3.9%) vs. Bulgaria (3.7%) — Abia în 2027 presiunea prețurilor în România scade la un nivel comparabil cu cel al Bulgariei.
3. Balanța Contului Curent (ca % din PIB)
Ambele țări înregistrează deficite, însă situația României este mult mai pronunțată, indicând un dezechilibru extern mai mare.
România: Menține un deficit ridicat, între -8.0% (2025) și -6.2% (2027).
Bulgaria: Are un deficit mult mai controlat, situat între -3.9% (2025) și -3.2% (2027).
4. Rata șomajului
Bulgaria stă mult mai bine la acest capitol, având o piață a muncii mai tensionată (șomaj mai mic) decât România.
România: Șomajul este prognozat să rămână constant în jurul valorii de 6.0%.
Bulgaria: Șomajul este semnificativ mai mic, oscilând între 3.6% (2025) și 3.3% (2027).
sursa: Știri pe Surse
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum și-ar putea recupera prejudiciul românii păgubiţi prin creşterea artificială a ROBOR în pandemia de Covid-19
Cum și-ar putea recupera prejudiciul românii păgubiţi prin creşterea artificială a ROBOR în pandemia de Covid-19 Românii păgubiţi prin practici anticoncurenţiale vor avea, alături de stat, un mecanism mai simplu şi eficient pentru recuperarea prejudiciului, potrivit unui proiect de lege depus de deputatul USR Alexandru Dimitriu. Conform acestuia, măsurile propuse i-ar ajuta şi pe cei […]
Cum plănuiește PSD să scape de Ilie Bolojan: 3 scenarii posibile
Cum plănuiește PSD să scape de Ilie Bolojan: 3 scenarii posibile Liderii PSD se vor reuni, luni, 20 aprilie, în sala ”Brătianu” de la Senat, pentru a decide cum să se debraseze de Ilie Bolojan, potrivit unor surse politice citate de Știri pe Surse. Lderii PSD ar avea pe masă trei scenarii de lucru și […]
Legea transparenței salariale: Ce presupune și ce drepturi noi vor avea angajații din România începând din iunie 2026
Legea transparenței salariale: Ce presupune și ce drepturi noi vor avea angajații din România începând din iunie 2026 Salariile în România vor fi la vedere peste două luni, iar angajatorii nu mai pot întreba candidaţii cât încasau la vechiul job. Din iunie 2026 intră în vigoare şi la noi directiva europeană care impune transparenţa salarială. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat Procurorul din cadrul...
VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță
Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță O autoutilitară de transport...
Curier Județean
15 aprilie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat
Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar...
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...