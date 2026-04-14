România, depășită net de Bulgaria în plan economic: „Drumul spre prăpastie”. Datele șocante ale unei analize FMI

FMI a emis nota de analiză lunară pentru România. În analiza celor de la FMI, România stă chiar mai rău decât în cel mai pesimist scenariu luat în calcul inițial, cu o scădere abruptă a încasărilor, cu baza de TVA care se contractă și cu linia de referință macro care nu se stabilizează.

Mai mult decât atât, Bulgaria, eternul nostru vecin de la coada clasamentului, ne-a depășit net și se alătură țărilor dezvoltate din Europa, în timp ce România rămâne la coada clasamentelor.

Datele privind vânzările cu amănuntul din februarie 2026 (INSSE, publicate la 8 aprilie 2026) sunt pe deplin coerente cu deteriorarea pe care am semnalat-o în nota noastră din 17 martie — iar în câteva dimensiuni, acestea sunt mai slabe decât presupunea scenariul pesimist („bear case”). Această actualizare integrează noile date în cadrul nostru de scenarii și revizuiește probabilitățile în consecință

Indicatori cheie (februarie 2026):

-6.2%: Volumul vânzărilor cu amănuntul – Feb 2026 vs Feb 2025.

-9.4%: Non-Alimentar – Cheltuielile în cădere liberă

-6.1%: Cumulat YTD – Ian–Feb 2026 vs 2025.

-11pp: Variație vs Feb 2025 – Accelează scăderea cererii

Ipoteza veniturilor din TVA este clar expusă: Baza de impozitare a TVA se contractă, nu se extinde. Planul oficial de venituri nu are fundament.

Linia de referință macro este compromisă: Prognoza oficială de 1.0% PIB a fost construită înainte ca datele de recesiune tehnică din T4 2025 să fie vizibile. Cererea internă nu se stabilizează.

Colapsul cheltuielilor: Scăderea de 9.4% la produse nealimentare (electronice, îmbrăcăminte, mobilă) indică o retragere structurală, nu un efect sezonier.

Compresia a ajuns la coșul alimentar: Alimentele, băuturile și tutunul au scăzut cu 0.8% YoY, semn că șocul cererii s-a propagat la toate straturile de venit.

Traiectoria trendului: O oscilație de 11 puncte procentuale în 12 luni indică o distrugere structurală a cererii.

Planul fiscal oficial pentru 2026 a fost construit pe o bază de venituri care acum se erodează vizibil. Riscul cheie nu este doar creșterea economică mai slabă, ci combinația dintre creșterea slabă, ratarea veniturilor și pierderea răbdării finanțatorilor, totul pe un fundal geopolitic (criza din Iran) care adaugă riscuri energetice și comerciale.

Comparația care arată „drumul spre prăpastie” al României

1. Creșterea PIB real

Bulgaria pornește cu un avantaj considerabil în primii doi ani, însă România este proiectată să aibă o revenire mai puternică în 2027.

2025: Bulgaria (3.1%) vs. România (0.7%) — Bulgaria crește de peste 4 ori mai rapid.

2026: Bulgaria (2.8%) vs. România (0.7%) — Diferența se menține semnificativă.

2027: România (2.5%) vs. Bulgaria (2.5%) — Cele două economii converg spre același ritm de creștere.

2. Inflația

România se confruntă cu o inflație mult mai persistentă și mai ridicată decât Bulgaria pe tot parcursul intervalului analizat.

2025: România (7.3%) vs. Bulgaria (3.5%).

2026: România (7.8%) vs. Bulgaria (3.8%).

2027: România (3.9%) vs. Bulgaria (3.7%) — Abia în 2027 presiunea prețurilor în România scade la un nivel comparabil cu cel al Bulgariei.

3. Balanța Contului Curent (ca % din PIB)

Ambele țări înregistrează deficite, însă situația României este mult mai pronunțată, indicând un dezechilibru extern mai mare.

România: Menține un deficit ridicat, între -8.0% (2025) și -6.2% (2027).

Bulgaria: Are un deficit mult mai controlat, situat între -3.9% (2025) și -3.2% (2027).

4. Rata șomajului

Bulgaria stă mult mai bine la acest capitol, având o piață a muncii mai tensionată (șomaj mai mic) decât România.

România: Șomajul este prognozat să rămână constant în jurul valorii de 6.0%.

Bulgaria: Șomajul este semnificativ mai mic, oscilând între 3.6% (2025) și 3.3% (2027).

sursa: Știri pe Surse

