Rezultate remarcabile pentru arcașii CSM Unirea Alba Iulia – Sagittarii la Campionatul Național de Arc Istoric

Rezultate remarcabile și podiumuri importante pentru arcașii CSM Unirea Alba Iulia – Sagittarii la Campionatul Național de Arc Istoric, proba „Șapte Fortărețe”

Sportivii CSM Unirea Alba Iulia – Sagittarii au bifat rezultate deosebite la Campionatul Național de Arc Istoric – proba sportivă „Șapte Fortărețe”, competiție desfășurată în perioada 30-31 august 2025, la Chișineu-Criș, județul Arad.

La întrecere au luat startul 106 arcași din toată țara, iar clubul din Alba Iulia a fost reprezentat de 7 sportivi, care s-au remarcat prin clasări pe podium și rezultate solide.

Clasările sportivilor CSM Unirea Alba Iulia:

Kiss Kinga – locul 1 la HBM adulți feminin, cu un scor de 66,53%

Sîrbu Mari Elena – locul 1 la BHR mini feminin 10-12 ani, cu un scor de 74,31%

Szabo Iuliu – locul 2 la HBM senior masculin, cu un scor de 67,64%

Sîrbu Daniela – locul 3 la BHR feminin adulți, cu un scor de 54,17%

Sîrbu Alexandru – locul 3 la BHR masculin adulți, cu un scor de 84,44%

Alături de ei, Crețu Marius s-a clasat pe locul 6 (HBM adulți, scor 60,14%), iar Anton Valentin pe locul 8 (HBM adulți, scor 58,47%).

