Rezultat excelent: AC „Mica Romă” Blaj – locul 5 la Under 20 la ECC Cross Country 2025, Lucian Ștefan – medalie de argint la individual!

Rezultat excelent: AC „Mica Romă” Blaj – locul 5 Under 20 la ECC Cross Country 2025, Lucian Ștefan – medalie de argint la individual!

Un progres pentru AC „Mica Romă” Blaj, care anul trecut, la debutul în concursul masculin, a încheiat pe locul 8, iar Lucian Ștefan (dublă legitimare cu CSȘ Carabsebeș) a obținut o performanță extraordinară, urcând pe treapta a doua a podiumului.

Lucian Ștefan a fost pe locul secund, cu 17:34, fiind devansat de Ali Tunc (Fenerbahce, rezultatul 17:11). Alin Mihai Șavlovschi) a sosit pe poziția a noua (timpul 18.00), Ștefan Dumitrescu a încheiat pe locul 34 (19:35), iar David Cozma a sosit pe locul 74 (cu probleme de sănătate, 20:49), din cei 83 de atleți care au terminat cursa!

„Este un rezultat foarte bun pentru clubul nostru, pentru județul Alba, pentru România. O echipă a cărei construcție am început-o anul trecut, cu buget zero din partea statului, o echipă de oameni inimoși pe care îi unește pasiunea pentru acest sport. Felicit sportivii, felicit antrenorii, mulțumesc din suflet sponsorilor, mă bucură enorm acest rezultat care demonstrează că munca în echipă aduce rezultate și satisfacții extraordinare!„, a spus Cristina Man (antrenor AC „Mica Romă” Blaj)

Pentru al doilea an consecutiv, AC „Mica Romă” Blaj a participat la ECC Cross Country, competiție atletică disputată Albufeira (Portugalia).

Anul trecut, clubul din Blaj a fost reprezentat în premieră de o echipă masculină, la Under 20, clasându-se pe poziția a opta, asta după ce doi ani la rând, echipa feminină a devenit campioană europeană la ECC Cross Country (Cupa Europei la cros), la Under 20, medalii de aur adjudecate în Portugalia (2022, la Oeiras), respectiv în Spania (2021, la Oropesa del Mar, Castellon).a spus antrenoarea Cristina Man (AC „Mica Romă” Blaj). au Participă 68 de cluburi reprezentând 22 de țări de pe „Bătrânul Continent”, un total de 417 atleți, care vor concura la seniori, Under 20, echipe mixte, masculin și feminin. În componența AC Atletic „Mica Romă” Blaj sunt David George Cozma (n. în 16 februarie 2007/ dublă legitimare cu CSȘ Blaj), Mihai-Alin Șavlovschi (n. 22 august 2006/ dublă cu CS Medgidia), Lucian Florin Ștefan (n. 11 aprilie 2006/ dublă cu CSȘ Caransebeș) – prezenți și în 2024, Ștefan Robert Dumitrescu (1 octombrie 2007/ dublă cu Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani). La Under 20 sunt 22 de cluburi din 17 țări, cu 98 de competitori, startul dându-se la ora locală 10.30, pe distanța de 5620 de metri (3 ture).

