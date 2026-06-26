Revolta unei mame, după aproape două săptămâni fără transport public în Alba Iulia: ,,Un copil cu nevoi speciale nu poate recupera ședințele pierdute”

Alba Iulia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din transportul public local din ultimii ani, după ce șoferii și angajații STP au declanșat în urmă cu aproape două săptămâni o grevă spontană și au refuzat să mai iasă pe trasee.

În aceste condiții, albaiulienii sunt nevoiți să găsească soluții alternative pentru a se deplasa prin oraș. Situația este însă cu atât mai dificilă pentru anumite categorii de persoane, care depind în mod direct de transportul public.

,,Noi, părinții copiilor cu nevoi speciale, suntem cei care plătim prețul real”

Un exemplu este cazul unei mame care a povestit recent dificultățile prin care trece din cauza lipsei autobuzelor, având un copil cu nevoi speciale:

,,De o săptămână, Alba Iulia funcționează fără transport public, iar noi, părinții copiilor cu nevoi speciale, suntem cei care plătim prețul real al acestei situații.

În lipsa autobuzelor, am fost nevoită să plătesc zilnic curse alternative (Bolt/taxi) doar ca să ajung la terapiile copilului meu. Acești bani nu sunt „extra”. Sunt bani luați direct de la orele de logopedie, de la recuperare, de la șansa copilului meu de a progresa.

În timp ce pentru unii este doar o problemă de sistem, pentru noi este o pierdere concretă, zilnică, care ne afectează direct viitorul copiilor.”, a explicat femeia.

,,Un copil cu nevoi speciale nu poate recupera ședințele pierdut”

Ea a continuat prin a spus că un copil cu nevoie speciale nu își permite luxul de a putea recupera ședințele pierdute și că fiecare zi contează:

,,Un copil cu nevoi speciale nu poate recupera ședințele pierdute. Nu există „mai târziu” în terapie. Fiecare zi contează, iar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că această situație nu este teoretică, ci dureros de reală.

Nu mai este acceptabil ca aceste costuri și pierderi să fie transferate asupra cetățenilor care nu au nicio vină.”, a mai scris aceasta.

În final, femeia a cerut soluții urgente, responsabilitate, și nu în ultimul rând, care transportul public să devină, din nou, funcțional.

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