Revenire în prima ligă din România pentru Nicolae Carnat: Unde va juca mihălțeanul

acum 2 ore

Divizionara secundă Concordia Chiajna a anunțat, luni, 9 februarie 2026, împrumutul lui Nicolae Carnat la Unirea Slobozia, echipă din primul eșalon al fotbalului românesc. 

„Transfer confirmat!

CS Concordia Chiajna anunță transferul sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon, al jucătorului nostru Nicolae Carnat la AFC Unirea Slobozia.

Îi urăm mult succes și evoluții cât mai inspirate alături de echipă”, este anunțul ilfovenilor.

Mihălțeanul Nicolae Carnat (27 de ani) a mai evoluat până acum pentru Wolverhampton Wanderers, Esbjerg, Dunărea Călărași, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, CFR Cluj, Rapid, CS Mioveni, Farul Constanța și FC Voluntari.

Fost internațional de juniori și de tineret, el are și un titlu de campion al României, cu CFR Cluj, în sezonul 2020-2021, reamintește Sport.ro.

foto: Concordia Chiajna / Facebook

