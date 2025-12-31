REVELION 2026: Culorile norocoase pe care trebuie să le purtăm în noaptea dintre ani și superstiții pentru anul care vine
Doar câteva ore ne mai despart de Revelionul 2025-2026 și, cu siguranță, toată lumea își dorește să aibă parte de un nou an prosper. Nu mulți știu faptul că există anumite culori pe care este indicat să le poarte în ultima noapte din 2025, pentru a avea noroc. Iată care sunt!
Cu siguranță, fiecare om are câte o superstiție pe care o respectă în noaptea de Revelion. Fie că este vorba despre monede pe care le bagă în buzunar sau despre a purta roșu. Ei bine, haideți să aflăm și ce culori trebuie să avem pe noi în ultima noapte din 2025 pentru a avea noroc tot anul 2026.
Culori pe care trebuie să le porți de Revelionul 2025-2026 pentru a avea noroc
Ei bine, da, există anumite culori prin care poți atrage multe energii pozitive, dacă le vei purta de Revelionul 2025-2026. În primul rând, este vorba despre culorile lui Venus, mai exact: auriu și roz. Acestea sunt principalele nuanțe pe care este indicat să le porți în noaptea dintre ani. Auriul te va ajuta să atragi bani, succes și pentru a te face remarcat.
De asemenea, rozul este pentru a activa iubirea, liniștea, pacea și relațiile cât mai curate. Iar pentru curajoșii care își doresc ceva mult mai profund energetic, aceștia pot purta arămiu, combinat cu auriu sau roz. Arămiu este culoarea transformărilor karmice.
Ce semnificație are verdele perlat
Verdele perlat atrage vindecarea, spre sănătate și noi începuturi, dacă de asta vei avea nevoie. Așadar, în cazul în care îți dorești un an 2026 prosper, nu este de ajuns doar să porți culorile planetei cele mai puternice, ci să echilibrezi cu cele care există deja pe cer.
Superstițiile sunt multe legate de această zi de 31 decembrie, iar cele mai importante sunt:
-Nu fă curățenie în ziua de Revelion. Ai timp perioada între Crăciun și Revelion să te ocupi de asta pentru că pe 31 să faci strict ce e necesar. Chinezii consideră că așa îți speli norocul.
-Pune-ți bani în portofel pentru a avea prosperitate în noul an.
-Lasă un geam deschis în noaptea de revelion, pentru a lasă vechiul an să plece și cel nou să vină.
-Mănâncă dintr-o prăjitură rotundă pentru a-ți îndulci noul an și pentru continuitate. Evită-le pe cele cu colțuri ascuțite.
-Mănâncă carne de porc – dacă consumi în general sau religia îți permite. În China acest animal este asociat cu prosperitatea și te ajută să evoluezi în noul an.
