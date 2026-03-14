Curier Județean

REPowerEU: Finanțări de peste 13 milioane de euro atrase la nivelul județului Alba pentru panouri fotovoltaice și baterii

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

De

Ca urmare a informării primite de la MIPE în data de 11.03.2026 privind componenta 16 REPowerEU din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Consiliul Județean Alba, în calitate de evaluator și verificator al eligibilității dosarelor beneficiarilor finali – persoane vulnerabile, în cadrul Investiției I4A, Componenta 16 – REPowerEU, informează asupra rezultatelor procesului de avizare desfășurat prin Biroul GUEE Alba.

În urma activității de analiză și verificare, au fost emise avize favorabile firmelor:

ELRIS INSTAL SRL, HELAND-ELECTRO SRL, STIL ELECTRO MAX SRL, RAVLUX PROIECT SRL, TEHNOPLUS SRL, TOP PROJECTS SRL, SERVELECT SRL, INTEGRATED ENGINEERING SOLUTIONS SRL, INGENIOS ELECTRIC SRL, AMUR SOLAR ENERGY SRL, DANI & DAVID PROJECT SRL, AMIV ELECTRO SRL, MRB ELECTRIC SRL, ENERG UTIL AMBIENT SRL, VIGADEN IMPEX SRL.

Din totalul avizelor favorabile, acordate solicitaţilor/firmelor enumerate, 1307 de proiecte au fost selectate pentru implementare, ceea ce indică un grad de foarte mare de absorbţie a fondurilor europene la nivel naţional.

Pentru măsura I4, fiecare proiect selectat pentru implementare beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 10.000 euro, acordată sub forma unui pachet de două vouchere cu sumă fixă, destinate realizării activităților eligibile la o clădire rezidențială unifamilială. Sprijinul financiar acoperă lucrările de instalare a panourilor fotovoltaice și a bateriilor de stocare a energiei.

În baza celor 1307 de proiecte selectate pentru implementare, valoarea totală a finanțărilor atrase la nivelul județului Alba este de peste 13 milioane de euro.

Această sumă reflectă un sprijin financiar consistent direcționat către gospodăriile vulnerabile, contribuind direct la reducerea consumului de energie, scăderea costurilor pentru populație și creșterea performanței energetice a fondului construit rezidențial din județ.

Rezultatul menţionat reflectă eficiența activității de informare, consiliere și evaluare realizate la nivel județean, precum și colaborarea solidă dintre autoritățile locale și operatorii implicați în implementarea măsurilor destinate sprijinirii persoanelor vulnerabile.

Prin Investiția I4A din Componenta 16 REPowerEU se urmărește creșterea accesului populației vulnerabile la soluții de eficiență energetică, reducerea costurilor cu energia și sprijinirea tranziției către un sistem energetic mai sustenabil.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

14-15 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 martie 2026

De

14-15 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 14-15 martie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]

Curier Județean

FOTO | Echipele sportive ale Colegiului Militar din Alba Iulia, „team building" la Arieșeni: „Succesul în sport se obține și prin coeziunea echipei"

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

13 martie 2026

De

Echipele sportive ale Colegiului Militar din Alba Iulia, „team building" la Arieșeni: „Succesul în sport se obține și prin coeziunea echipei" Elevii care fac parte din loturile sportive ale Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia s-au bucurat de un weekend la munte pentru a se relaxa, a face mișcare, a socializa și a-și consolida […]

Curier Județean

12 – 20 martie | Două transporturi agabaritice de aproape 100 de tone vor traversa județul Alba: Sunt transportate componente de eoliană

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

13 martie 2026

De

12 – 20 martie | Două transporturi agabaritice de aproape 100 de tone vor traversa județul Alba: Sunt transportate componente de eoliană Două transporturi agabaritice care duc componente de eoliană vor tranzita și județul Alba în perioada 12 – 20 martie, pe traseul A1 – Lancrăm – A10. Vehiculele au dimensiuni considerabile, cu o lățime […]

