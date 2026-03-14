REPowerEU: Finanțări de peste 13 milioane de euro atrase la nivelul județului Alba pentru panouri fotovoltaice și baterii

Ca urmare a informării primite de la MIPE în data de 11.03.2026 privind componenta 16 REPowerEU din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Consiliul Județean Alba, în calitate de evaluator și verificator al eligibilității dosarelor beneficiarilor finali – persoane vulnerabile, în cadrul Investiției I4A, Componenta 16 – REPowerEU, informează asupra rezultatelor procesului de avizare desfășurat prin Biroul GUEE Alba.

În urma activității de analiză și verificare, au fost emise avize favorabile firmelor:

ELRIS INSTAL SRL, HELAND-ELECTRO SRL, STIL ELECTRO MAX SRL, RAVLUX PROIECT SRL, TEHNOPLUS SRL, TOP PROJECTS SRL, SERVELECT SRL, INTEGRATED ENGINEERING SOLUTIONS SRL, INGENIOS ELECTRIC SRL, AMUR SOLAR ENERGY SRL, DANI & DAVID PROJECT SRL, AMIV ELECTRO SRL, MRB ELECTRIC SRL, ENERG UTIL AMBIENT SRL, VIGADEN IMPEX SRL.

Din totalul avizelor favorabile, acordate solicitaţilor/firmelor enumerate, 1307 de proiecte au fost selectate pentru implementare, ceea ce indică un grad de foarte mare de absorbţie a fondurilor europene la nivel naţional.

Pentru măsura I4, fiecare proiect selectat pentru implementare beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 10.000 euro, acordată sub forma unui pachet de două vouchere cu sumă fixă, destinate realizării activităților eligibile la o clădire rezidențială unifamilială. Sprijinul financiar acoperă lucrările de instalare a panourilor fotovoltaice și a bateriilor de stocare a energiei.

În baza celor 1307 de proiecte selectate pentru implementare, valoarea totală a finanțărilor atrase la nivelul județului Alba este de peste 13 milioane de euro.

Această sumă reflectă un sprijin financiar consistent direcționat către gospodăriile vulnerabile, contribuind direct la reducerea consumului de energie, scăderea costurilor pentru populație și creșterea performanței energetice a fondului construit rezidențial din județ.

Rezultatul menţionat reflectă eficiența activității de informare, consiliere și evaluare realizate la nivel județean, precum și colaborarea solidă dintre autoritățile locale și operatorii implicați în implementarea măsurilor destinate sprijinirii persoanelor vulnerabile.

Prin Investiția I4A din Componenta 16 REPowerEU se urmărește creșterea accesului populației vulnerabile la soluții de eficiență energetică, reducerea costurilor cu energia și sprijinirea tranziției către un sistem energetic mai sustenabil.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI