Cum a scăpat de un proces penal un tânăr prins cu droguri de mare risc: DIICOT a renunțat la urmărirea penală, iar Tribunalul Alba a confirmat decizia

Un tânăr cercetat pentru deținerea fără drept a 0,47 grame de 3-CMC, un drog de mare risc, a scăpat de continuarea urmăririi penale după ce procurorii DIICOT au apreciat că nu există un interes public pentru continuarea anchetei. Tribunalul Alba a confirmat soluția joi, 22 octombrie 2026. Bărbatul va trebui însă să achite 300 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Un dosar penal privind deținerea de droguri de mare risc pentru consum propriu s-a încheiat fără trimiterea în judecată a suspectului, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au decis renunțarea la urmărirea penală. Soluția a fost analizată și confirmată de Tribunalul Alba, în ședința din 22 octombrie 2026.

Cazul vizează un tânăr cercetat pentru că ar fi deținut, fără drept, o cantitate de 0,47 grame de substanță care conține 3-CMC, încadrată în categoria drogurilor de mare risc. Potrivit actelor din dosar, substanța ar fi fost deținută pentru consum propriu, nu în scopul comercializării.

Prins cu 0,47 grame de 3-CMC

Potrivit încheierii Tribunalului Alba, fapta cercetată ar fi avut loc în noaptea de 31 decembrie 2024, în jurul orei 03:00, pe strada Orizontului dintr-o localitate al cărei nume nu este făcut public în documentul disponibil.

Ancheta a fost începută la 23 ianuarie 2025, inițial cu privire la faptă. Ulterior, la 19 august 2026, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de suspect.

Acesta a fost cercetat pentru infracțiunea de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, prevăzută de art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000.

De ce au renunțat procurorii DIICOT la urmărirea penală

Prin ordonanța din 1 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial competent au decis renunțarea la urmărirea penală, considerând că, în circumstanțele concrete ale cauzei, nu există un interes public care să justifice continuarea procesului penal.

În motivarea soluției au fost avute în vedere mai multe elemente: cantitatea redusă de substanță identificată, scopul declarat al deținerii — consumul propriu —, conduita suspectului și lipsa antecedentelor penale.

Procurorii au apreciat, de asemenea, că există o disproporție între cheltuielile necesare continuării procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce. În raționamentul prezentat în dosar, resursele organelor judiciare ar trebui orientate cu prioritate către identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în traficul de droguri.

Renunțarea la urmărirea penală nu înseamnă însă că fapta a fost declarată inexistentă și nici că instanța a pronunțat o achitare. Este o soluție prevăzută de Codul de procedură penală, care poate fi dispusă de procuror atunci când sunt îndeplinite condițiile legale și se constată că nu există interes public în continuarea urmăririi penale.

Tribunalul Alba a confirmat soluția

Pentru a produce efectele prevăzute de lege, renunțarea la urmărirea penală a fost înaintată judecătorului de cameră preliminară, în vederea confirmării.

La termenul din 22 octombrie 2026, suspectul s-a prezentat în fața instanței și a declarat că este de acord cu soluția procurorilor. Reprezentantul DIICOT a solicitat, la rândul său, confirmarea ordonanței, susținând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 318 din Codul de procedură penală.

După examinarea actelor și a materialului din dosarul de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară a constatat că soluția este legală și temeinică.

Instanța a reținut că au fost avute în vedere cantitatea și natura substanței, scopul deținerii, conduita suspectului, colaborarea cu organele de urmărire penală și lipsa antecedentelor penale. În aceste condiții, judecătorul a apreciat că procurorul a evaluat în mod corect lipsa interesului public pentru continuarea urmăririi penale.

Prin încheierea pronunțată la 22 octombrie 2026, Tribunalul Alba a confirmat renunțarea la urmărirea penală dispusă de DIICOT.

O singură obligație financiară: 300 de lei

Deși a beneficiat de confirmarea soluției de renunțare la urmărirea penală, tânărul nu a fost scutit de toate consecințele financiare ale dosarului.

În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, instanța l-a obligat să achite statului suma de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Încheierea este definitivă, potrivit dispozitivului instanței.

Judecătorul i-a atras totodată atenția suspectului că, dacă va mai săvârși astfel de infracțiuni, nu va mai putea beneficia de o soluție de renunțare la urmărirea penală. Această atenționare subliniază că soluția pronunțată în dosarul de față nu reprezintă o garanție că o eventuală faptă viitoare va fi tratată în același mod.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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