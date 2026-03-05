Reorganizarea Romsilva: Direcția Silvică va rămâne la Alba și va gestiona două județe
Guvernul a aprobat în ședința de joi, 5 martie 2026, reorganizarea Romsilva. Astfel, sediul regional al Direcției Silvice va rămâne în județul Alba și va gestiona activitatea pentru două județe, Alba și Hunedoara.
Potrivit lui Corneliu Mureșan, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, decizia face parte din procesul de reorganizare a direcțiilor silvice din România, care presupune reducerea numărului de structuri teritoriale, a posturilor de conducere și eficientizarea administrării fondului forestier.
,,Mă bucur că, împreună cu colegii mei din PSD, am reușit să păstrăm sediul regional al Direcției Silvice în județul Alba, urmând ca noua structură să gestioneze două județe (Alba și Hunedoara). Orice instituție cu atribuții regionale, care rămâne în județul Alba, este un câștig în lupta pentru ca Alba Iulia să fie capitală regională, într-o posibilă reorganizarea administrativ-teritorială.
Guvernul a adoptat în ședința de astăzi reforma direcțiilor silvice din România, ceea ce înseamnă reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prin reducerea numărului de structuri teritoriale. Măsura își propune reducerea cheltuielilor acestei instituții, reducerea numărului de posturi de conducere, dar și eficientizarea gestionării pădurilor României.
Alba este unul dintre județele cu un potențial forestier important din România, având o suprafață de pădure care depășește 200.000 de hectare. Aproape 80.000 de hectare din această suprafață este gestionată de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția Silvică Alba cu cele 7 ocoale silvice de stat”, potrivit lui Corneliu Mureșan, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
