REORGANIZARE în Primăria Alba Iulia: NU pleacă nimeni acasă, dar se înființează posturi noi de director
Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de miercuri, 15 aprilie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și proiecte de hotărâri privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, aprobarea organigramei şi statului de funcţii, privind reorganizarea funcțională a Centrului Cultural Palatul Principilor și, respectiv, cu privire la aprobarea reorganizării Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, aprobarea organigramei şi statului de funcţii.
Ca urmare a reorganizării nu va pleca nimeni acasă din Primăria Alba Iulia, dar se vor înființa posturi noi de director.
Având în vedere adresa 4043/16.03.2026 înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.32271/16.03.2026 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2026 prevăzut în comunicarea transmisă de Instituția Prefectului județului Alba și referatul de aprobare înregistrat sub nr.44494/08.04.2026 al Primarului municpiului Alba Iulia, s-a impus aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și aprobarea organigramei şi statului de funcţii.
Concret, în Primăria Alba Iulia se vor reorganiza următoarele structuri: Direcția programe, Serviciul informatică, digitalizare și sistem informatic geografic, Direcția cheltuieli, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, Direcția tehnică, dezvoltare și Serviciul contracte, patrimoniu care se va transforma în Direcția patrimoniu public și privat, se înființează o funcție publică de conducere, vacantă, de director executiv, gradul II.
Serviciul contracte, patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia se reorganizează prin înființarea Direcției patrimoniu public și privat, iar în cadrul acesteia se înființează un post, funcție publică vacantă de conducere, de director executiv, gradul profesional II, studii S.
Direcția patrimoniu public și privat va fi compusă din 2 funcții publice de conducere, 16 funcții publice de execuție și 6 funcții contractuale de execuție, iar personalul din cadrul Serviciului contracte patrimoniu va fi numit în Direcția patrimoniu public și privat.
Deoarece atribuțiile funcției publice de execuție nu sunt modificate cu mai mult de 50%, aceștia vor fi numit în cadrul noii structuri conform prevederilor art.518 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Compartimentul pășuni, păduri, parc dendrologic, se reorganizează prin preluarea activităților și responsabilităților exercitate de domnul Popescu Vlad-Sirius, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, studii S.
La Centrul Cultural Palatul Principilor, raportat la numărul de posturi de conducere se propune desființarea a două posturi de șef secție și înființarea unui post de director, astfel că numărul de posturi de conducere se diminuează de la 5 la 4. Se înființează postul de director, grad II (Legea 153/2017, Anexa III, Cap. III, pct. II, lit. a), nr. crt. 3), măsură
justificată de amploarea și complexitatea activităților specifice: coordonarea patrimoniului muzeal,
supravegherea cercetării și documentării, corelarea activităților expoziționale și educaționale, precum și
articularea unitară a activității muzeale desfășurată în Palatul Principilor, la Principia și la Casa Memorială
Camil Velican; postul de director nu dublează funcția de manager, ci asigură o coordonare operațională și
de specialitate a componentei muzeale, sub autoritatea managerului instituției.
Înființarea postului de director asigură coordonarea de specialitate a componentei muzeale, sub autoritatea
managerului.
Se înființează un post de arheolog, grad I, studii S, în cadrul „Compartimentului cercetare, documentare”; se
înființează și un post de muzeograf, grad II, studii S, în cadrul „Compartimentului patrimoniu muzeal,
evidență-conservare”.
Posturile prevăzute pentru Spațiul Muzeal Principia vor fi preluate în cadrul Compartimentului Patrimoniu
muzeal, evidență conservare 2 posturi de curator, iar în cadrul Compartimentului educație muzeală 2
posturi de educator muzeal.
Cum se va face reorganizarea funcțională a Centrului Cultural Palatul Principilor se poate vedea AICI.
Care sunt măsurile de reorganizare a Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia se poate vedea AICI.
SITUAȚIA ACTUALĂ A PERSONALULUI LA NIVELUL U.A.T. MUNICIPIUL ALBA IULIA
– pentru anul 2025 – 653 total posturi U.A.T. Municipiul Alba Iulia, (conform Anexei nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 81/2025)
– pentru anul 2026 – 494 total posturi U.A.T. Municipiul Alba Iulia (conform adresei de Comunicare a Prefectului județului Alba cu nr.4043 din data de 16.03.2026)
În urma analizei efectuate, a rezultat necesitatea adoptării unor măsuri pentru încadrarea în numărul maxim de 494 de posturi, comunicat de Instituția Prefectului județului Alba. În raport cu situația posturilor din statele de funcții existente, situația se prezintă după cum urmează:
I. Total posturi (ocupate + vacante) 613 :
– Aparatul de Specialitate Primarului municipiului Alba Iulia – 478 posturi;
– Club Sportiv Municipal Alba Iulia – 53 posturi;
– Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – 17 posturi;
– Posturi postimplementare 65 posturi – Proiect „Ansamblul urban cu spatii socio-culturale, educative si de locuit, cartier Gheorghe Sincai” – 14 posturi ;
-Proiect „Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabil – Centrul de resurse Intervin” – 8 posturi;
-Proiect „Iris-Integration of roma through innovative skills” -13 posturi.
II. Total posturi ocupate 482 :
– Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia – 409 posturi ocupate;
– Club Sportiv Municipal Alba Iulia – 39 posturi ocupate;
– Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – 17 posturi ocupate ;
– Posturi postimplementare 17 posturi:(Proiect „Ansamblul urban cu spatii socio-culturale, educative si de locuit, cartier Gheorghe Șincai”-12 posturi ocupate) și (proiect „Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile – Centrul de resurse Intervin – 5 posturi ocupate.
Pentru încadrarea în numărul de posturi comunicat de Instituția Prefectului Alba reiese o diferență de 119 posturi (613-494=119). Având în vedere că sunt vacante un număr de 131 de posturi, se propune reducerea a 119 posturi vacante pentru încadrarea în numărul maxim corespunzător Municipiului Alba Iulia.
III. Total posturi (ocupate + vacante) după reorganizare 494 :
– Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia – 419 posturi;
– Club Sportiv Municipal Alba Iulia – 39 posturi;
– Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – 17 posturi ;
– Posturi postimplementare 19 posturi – Proiect „Ansamblul urban cu spatii socio-culturale, educative si de
locuit, cartier Gheorghe Șincai” -14 posturi; 5 posturi vacante.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte”
Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte” La evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni”, o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și atmosferei de sărbătoare, participanții au purtat porturi unice, specific din zona Bucium. Bolunduț Ovidiu și Nicola Mădălina, […]
VIDEO | Sulița, obicei din prima zi de Paște, vechi de sute de ani, în Bucium-Poieni, tradiție aparte în Apuseni, unde comunitatea se adună în horă în jurul stâlpului
Sulița, obicei din prima zi de Paște, vechi de sute de ani, în Bucium-Poieni, tradiție aparte în Apuseni, unde comunitatea se adună în horă în jurul stâlpului Comunitatea din Bucium a participat duminică, 12 aprilie, de la ora 12:30, la evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni”, o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și […]
FOTO | Tradiție la Lupșa: Concurs de bătut toaca în prima zi de Paște. Câștigătorii au primit diplome
Tradiție la Lupșa: Concurs de bătut toaca în prima zi de Paște. Câștigătorii au primit diplome Cu ocazia sărbătorilor pascale, la Lupșa, a avut loc un concurs de bătut toaca, evenimentul ajungând în acest an la ediția a VII-a. La concurs au participat aproximativ 200 de persoane. Cei înscriși au concurat în cadrul a trei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați Malware-ul NoVoice...
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”...
Știrea Zilei
REORGANIZARE în Primăria Alba Iulia: NU pleacă nimeni acasă, dar se înființează posturi noi de director
REORGANIZARE în Primăria Alba Iulia: Nu pleacă nimeni acasă, dar se înființează posturi noi de director Pe ordinea de zi...
VIDEO | Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte”
Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o...
Curier Județean
Eugenia Ignat, fost inspector școlar, a trecut la cele veșnice. A fost și directorul unei grădinițe din Alba Iulia
Eugenia Ignat, fost inspector școlar, a trecut la cele veșnice. A fost și directorul unei grădinițe din Alba Iulia Eugenia...
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Plângere prealabilă a STP împotriva hotărârii de declanșare a producerii de selecție și nominalizare a administratorilor. De ce ce propune respingerea acesteia
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Plângere prealabilă a STP împotriva hotărârii de declanșare a producerii de selecție...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
FELICITĂRI de Paște fericit. Modele de MESAJE, URĂRI și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Paști 2026
FELICITĂRI de Paște. Modele de MESAJE de Paște 2026. URĂRI de Paște fericit și SMS-uri pe care le poţi trimite...