Curier Județean

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: A fost publicat anunțul privind selecția candidaților pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Pe site-ul Primăriei Alba Iulia a fost publicat vineri, 29 mai 2026 anunțul privind selecția candidaților pentru trei posturi de membri în Consiliul de Administrație al Societății „Alba Iulia Transport Local” SRL, noua companie de transport a administrației locale. 

Anunțul poate fi citit AICI.

Componenta integrală a planului de selecție a celor 3 administratori ai Societății „Alba Iulia Transport Local” SRL a fost aprobată în Consiliul Local în ședința de joi, 28 mai 2026.

Procedura de selecție a administratorilor societății Alba Iulia Transport Local SRL a fost demarată după înființarea companiei de transport a municipalității. Consiliul Local Alba Iulia a aprobat în 26 noiembrie 2025 înființarea societății prin HCL nr. 363/2025, actul constitutiv prevăzând numirea unor administratori provizorii până la organizarea selecției conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ulterior, în 9 decembrie 2025, statutul societății a fost modificat și completat prin HCL nr. 395/2025, iar în 18 decembrie 2025 societatea a fost înmatriculată oficial la Registrul Comerțului.

După înregistrarea companiei, autoritatea locală a trebuit să declanșeze procedura legală de selecție a administratorilor. Astfel, în ședința din 17 februarie 2026, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat inițierea procedurii de selecție și nominalizare pentru trei administratori ai societății, cu mandate de patru ani, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și ale HG 639/2023. În continuarea demersurilor administrative, în 26 februarie 2026 au fost promovate proiectele privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

Un nou pas a fost făcut în 17 martie 2026, când Primăria Alba Iulia a publicat componenta inițială a planului de selecție și scrisoarea de așteptări adresată viitorilor administratori ai companiei. La acel moment, conducerea provizorie era asigurată de Marius Opincariu, Flaviu Buta și Eliza Bogdan, urmând ca administratorii selectați prin procedură competitivă să exercite mandate complete de patru ani.

Procedura a generat și reacții din partea actualului operator de transport public, Societatea de Transport Public SA (STP), care în perioada martie–aprilie 2026 a formulat o plângere prealabilă împotriva hotărârii Consiliului Local privind declanșarea selecției administratorilor. Administrația locală a respins însă solicitarea STP, iar în ședința Consiliului Local din 15 aprilie 2026 s-a decis continuarea procedurii.

Primarul Gabriel Pleșa a susținut atunci că toate demersurile sunt realizate în conformitate cu legislația în vigoare și că noua societate de transport urmează să devină operațională după expirarea contractului actual de delegare a serviciului de transport public.

