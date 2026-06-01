FOTO | Karla Lupei, elevă model a Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud: Două concursuri, două performanțe. Rezultat excelent și pentru Maria Dan

Karla Lupei, elevă model a Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud: Două concursuri, două performanțe. Rezultat excelent și pentru Maria Dan

Karla Lupei (clasa a IV-a A) este o elevă model a Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud.

„După rezultatul remarcabil obținut la matematică, Karla a reușit să obțină și la Limba Română Premiul I în cadrul Concursului Județean „As de Alba”, demonstrând o pregătire deosebită și o frumoasă complexitate intelectuală.

Tot în cadrul concursului, eleva Maria Dan, din clasa a IV-a A, a obținut Mențiune, cele două eleve fiind coordonate de doamna profesor pentru învățământul primar, Felicia Munteanu.

Îi felicităm, de asemenea, pe toți elevii claselor a IV-a A și a IV-a B care au participat la concurs, pregătiți de doamnele profesor pentru învățământul primar Felicia Munteanu și Luminița Sevastian. Dincolo de premii, fiecare participare înseamnă curaj, muncă și dorința de a deveni mai bun.

Suntem mândri să avem astfel de elevi care duc numele școlii noastre mai departe prin seriozitate, inteligență și performanță!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud.