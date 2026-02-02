Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private

Bolnavii din România vor avea acces la analizele decontate de stat pe tot parcusrsul lunii, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. Schimbarea vine însă cu reguli mai stricte: pacienţii vor primi mai greu bilet de trimitere şi vor fi programaţi în funcţie de bolile de care suferă.

Să prinzi un loc liber la analizele decontate de CNAS e o loterie. Şi asta de mai bine de 10 ani. În fiecare lună, pacienții sunt refuzați nu pentru că nu au indicație medicală, ci pentru că plafonul s-a epuizat. CNAS spune că vrea să elimine aceste limite, care au ajuns să blocheze accesul la investigații de bază.

„Avem bani astăzi în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună, în fiecare lună ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Pentru că există acel plafon, noi trebuie să facem reechilibrări bugetare luna următoare pentru luna anterioară și pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale”, a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Un set uzual de analize ajunge la 400 de lei

Planul CNAS prevede reorganizarea pachetului de bază, care cuprinde aproximativ o sută de analize. Doar că nu va fi la fel de uşor să obţii un bilet de trimitere pentru analize decontate. „Protocoale sunt documente obligatorii care trebuie respectate atât în ceea ce privește practica medicală. Dar și în ceeа ce priveşte răspunderea contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate”, a declarat Gindrovel Dumitra, medic de familie.

Astfel, Casa vrea să le ofere prioritate bolnavilor care au nevoie rapid dde un diagnostic. „Propunerea mea a fost ca să se facă nişte pachete pe afecţiuni. Pachetele astea trebuie standardizate şi medicul să prescrie un pachet acolo unde pacientul suferă de o afecţiune”, a declarat Rozalina Lăpădatu, preşedintele Asociaţiei Pacienţi APAA.

Casa de Asigurări de Sănătate vrea ca măsura să fie extinsă și pentru investigații imagistice, precum CT și RMN. „Imagistica trebuie tratată separat, pentru că implică costuri și resurse mari. Implementarea trebuie să fie etapizată, cu prioritate pentru oncologie și cazurile grave şi cele urgente”, a declarat Horia Vlădescu, manager clinică privată. Un set uzual de analize ajunge la 400 de lei, iar investigațiile imagistice costă până la 1.200 de lei.

