Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private
Bolnavii din România vor avea acces la analizele decontate de stat pe tot parcusrsul lunii, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. Schimbarea vine însă cu reguli mai stricte: pacienţii vor primi mai greu bilet de trimitere şi vor fi programaţi în funcţie de bolile de care suferă.
Să prinzi un loc liber la analizele decontate de CNAS e o loterie. Şi asta de mai bine de 10 ani. În fiecare lună, pacienții sunt refuzați nu pentru că nu au indicație medicală, ci pentru că plafonul s-a epuizat. CNAS spune că vrea să elimine aceste limite, care au ajuns să blocheze accesul la investigații de bază.
„Avem bani astăzi în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună, în fiecare lună ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Pentru că există acel plafon, noi trebuie să facem reechilibrări bugetare luna următoare pentru luna anterioară și pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale”, a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.
Un set uzual de analize ajunge la 400 de lei
Planul CNAS prevede reorganizarea pachetului de bază, care cuprinde aproximativ o sută de analize. Doar că nu va fi la fel de uşor să obţii un bilet de trimitere pentru analize decontate. „Protocoale sunt documente obligatorii care trebuie respectate atât în ceea ce privește practica medicală. Dar și în ceeа ce priveşte răspunderea contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate”, a declarat Gindrovel Dumitra, medic de familie.
Astfel, Casa vrea să le ofere prioritate bolnavilor care au nevoie rapid dde un diagnostic. „Propunerea mea a fost ca să se facă nişte pachete pe afecţiuni. Pachetele astea trebuie standardizate şi medicul să prescrie un pachet acolo unde pacientul suferă de o afecţiune”, a declarat Rozalina Lăpădatu, preşedintele Asociaţiei Pacienţi APAA.
Casa de Asigurări de Sănătate vrea ca măsura să fie extinsă și pentru investigații imagistice, precum CT și RMN. „Imagistica trebuie tratată separat, pentru că implică costuri și resurse mari. Implementarea trebuie să fie etapizată, cu prioritate pentru oncologie și cazurile grave şi cele urgente”, a declarat Horia Vlădescu, manager clinică privată. Un set uzual de analize ajunge la 400 de lei, iar investigațiile imagistice costă până la 1.200 de lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări
INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul 277 în zona localității Săliște pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. Se circulă pe o singură bandă, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR. „ISU […]
Peste 500.000 de familii și 2,8 milioane de pensionari din România ar putea beneficia de sprijin financiar în 2026: Precizările ministrului Muncii
Peste 500.000 de familii și 2,8 milioane de pensionari din România ar putea beneficia de sprijin financiar în 2026: Precizările ministrului Muncii Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut câteva precizări despre impactul măsurilor de solidaritate propuse de PSD pentru sprijinirea familiilor, dar și a persoanelor vulnerabile. De acest ajutor ar putea beneficia peste 500.000 de […]
DNSC, recomandări pentru a nu pica în plasa șantajului cibernetic: Implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri
DNSC, recomandări pentru a nu pica în plasa șantajului cibernetic: Implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri Atacurile de tip șantaj cibernetic continuă să reprezinte o amenințare reală pentru utilizatorii din mediul online, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor generate de mesajele alarmante și manipulatoare, menite să obțină bani sau […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor...
UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări
INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul...
Știrea Zilei
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune În noaptea...
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților: Ordonanța Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial”. Ce se întâmplă cu cei care au plătit
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților:...
Curier Județean
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante Direcția...
UPDATE FOTO | INCENDIU în Alba Iulia: Învelitoarea și podeaua acoperișului unei case de pe strada Rândunelelor, mistuite de flăcări
INCENDIU în Alba Iulia: Învelitoarea și podeaua acoperișului unei case de pe strada Rândunelelor, mistuite de flăcări Un incendiu s-a...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...