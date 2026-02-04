Regulament pentru atribuirea contractelor de închiriere și utilizare temporară a imobilelor transmise în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, în consultare publică. DOCUMENTUL

Regulament pentru atribuirea contractelor de închiriere și utilizare temporară a imobilelor transmise în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, în consultare publică

Un regulament pentru atribuirea contractelor de închiriere și utilizare temporară a imobilelor transmise în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia este în această perioadă în procedura de consultare publică.

Municipiul Alba Iulia a acordat dreptul de administrare asupra unor imobile Centrului Cultural Palatul Principilor, imobile care includ spații ce pot fi date în închiriere sau utilizare temporară, în condițiile legii.

Centrul Cultural Palatul Principilor gestionează spații cu destinații culturale, educaționale, turistice și administrative, a căror utilizare necesită un cadru procedural clar și unitar, astfel încât atribuirea contractelor de închiriere și utilizare temporară să se realizeze în mod transparent, nediscriminatoriu și în conformitate cu prevederile legale.

Totodată, se constată existența unor solicitări din partea persoanelor fizice și juridice privind închirierea și/sau utilizarea temporară a unor spații din imobilele aflate în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor, ceea ce evidențiază necesitatea reglementării modului de atribuire a acestora.

În lipsa unui regulament specific, procedurile de atribuire se desfășoară pe baza unor practici administrative punctuale, ceea ce poate conduce la interpretări diferite, lipsă de uniformitate, riscuri juridice și dificultăți în asigurarea tratamentului egal al solicitanților, au precizat reprezentanții Centrului Cultural Palatul Principilor.

Aprobarea în Consiliul Local Alba Iulia a Regulamentului pentru atribuirea contractelor de închiriere și utilizare temporară a imobilelor transmise în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor este necesară și oportună din următoarele considerente, au transmis aceștia.

Argumentele pentru adoptarea regulamentului sunt:

*Asigurarea unui cadru procedural unitar: regulamentul stabilește proceduri clare privind inițierea, organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de închiriere și utilizare temporară.

*Respectarea principiilor legalității și transparenței: prin reglementarea criteriilor de selecție, a documentațiilor necesare și a termenelor procedurale, se asigură respectarea principiilor legalității, transparenței, concurenței loiale și tratamentului egal.

*Reducerea riscurilor juridice și administrative: stabilirea unor reguli clare contribuie la diminuarea riscurilor de litigii și la consolidarea disciplinei contractuale.

*Valorificarea eficientă a patrimoniului public: regulamentul creează premisele utilizării optime a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor, contribuind la creșterea veniturilor proprii și la utilizarea eficientă a resurselor publice.

*Sprijinirea activităților culturale și comunitare: prin reglementarea utilizării temporare a spațiilor, se facilitează desfășurarea activităților culturale, educaționale, artistice și turistice, în concordanță cu misiunea instituției.

„Adoptarea regulamentului va avea următoarele efecte:

1. Impact administrativ:

*clarificarea responsabilităților instituționale privind atribuirea contractelor de închiriere și utilizare temporară;

*standardizarea procedurilor interne;

*creșterea eficienței activității administrative.

2. Impact juridic:

*asigurarea conformității procedurilor cu cadrul legal în vigoare;

*reducerea riscurilor de interpretare și a potențialelor litigii;

*consolidarea securității juridice a raporturilor contractuale.

3. Impact economic și financiar:

*optimizarea utilizării spațiilor și creșterea veniturilor proprii ale instituției, în condițiile legii;

*utilizarea eficientă a patrimoniului public;

*îmbunătățirea predictibilității veniturilor obținute din închiriere și utilizare temporară”, se afirmă într-un raport de specialitate al Centrului Cultural Palatul Principilor.

Proiectul de regulament poate fi consultat AICI.

