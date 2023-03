Reacția Poliției Române, în cazul bărbatului care și-a ucis copilul și apoi s-a spânzurat: „Nicio persoană nu a indicat polițiștilor din Alba locul în care se aflau”

Psiholog criminalist, despre cazul copilului ucis de către tată: ”Polițistul trebuia să spargă ușa, nu trebuie aprobare”. De ce a așteptat poliția ore întregi la ușa tatălui din Alba Iulia care și-a ucis băiețelul

Polițiștii din Alba au stat trei ore la ușa apartamentului în care Radu Bogdan și-a ucis copilul de numai un an, apoi și-a pus capăt zilelor.

Surse din anchetă spun că bebelușul ar fi fost omorât înainte ca mama lui să anunțe poliția cu privire la discuțiile în contradictoriu avute cu fostul partener.

Cert este că astăzi se va afla rezultatul necropsiei și astfel va fi scoasă la iveală și cauza decesului, apoi familia va putea ridica trupurile celor doi de la Serviciul de Medicină legală.

Cât despre mama bebelușului, ea a fost audiată ieri de polițiști. Audierea a decurs greu din cauza stării de șoc în care se afla femeia, astfel că oamenii legii nu au reușit să obțină prea multe detalii de la ea.

Întâmplarea a șocat pe toată lumea, iar vecinii spun că tânărul de 27 de ani era un băiat liniștit și nu a creat niciodată probleme.

Reamintim faptul că mama copilului a anunțat poliția că s-a certat cu tatăl copilului prin mesaje și îi era teamă pentru viața bebelușului.

Polițiștii au ajuns la ușa apartamentului, însă proprietarul nu le-a permis să spargă ușa, motiv pentru care au fost nevoiți să-l aștepte să vină din Turda cu cheile.

Ulterior, au fost nevoiți să spargă ușa pentru că era încuiată pe interior și nu putea fi deschisă.

Când au intrat în apartament, aceștia au dat peste o scenă de coșmar. Tânărul se pare că și-ar fi omorât bebelușul, după care și-ar fi pus și el capăt zilelor.

Într-o declarație, purtătorul de cuvânt al Poliției Alba spune că bărbatul a închis brusc telefonul, nu a mai răspuns, dar totuși era cam și a dat asigurări că totul este bine în interior.

”Acum ies la iveală foarte multe informații pe care noi putem să le comentăm. Păi, sună o femeie disperată pe la ora unu noaptea – dar nu știu cum de și-a dat ea copilul de un an acelui individ de care se despărțise pentru că și-a dat-a seama că nu era un om de încredere – și noi trebuie să așteptăm nu știu ce proprietari să vină să deschidă sau acel individ încearcă să-i calmeze pe polițiști și după își închide telefonul printr-o negociere.

Dacă respectivul individ a oprit negocierea, a intervenit imediat, în secunda doi. Eu nu trebuie să am o aprobare ca polițist. Am intuiție, am o gândire logică și trebuie să-mi dau seama că cei de la 112 au stat de vorbă cu acea femeie și și-au dat seama că era disperată, că nu suna ea de fericire, și trebuia spartă ușa. Dacă greșeam, plăteam ușa.

Acum se pune o altă problemă în discuție: dacă copilașul era omorât (n.r. – în timp ce poliția aștepta la ușă), numai medicul legist o să ne spună acest lucru, dar este greu de spus exact pe minute, pe secunde când a fost omorât acel bebeluș.

Să lăsăm ancheta să-și urmeze cursul și să vedem ce noutăți mai apar. Trebuia polițistul să spargă ușa, nu trebuie aprobare. Poate salvam două vieți, și viața acelui copilaș și viața acelui om cu probleme psihice, pentru că numai un om cu probleme psihice poate să facă așa ceva”, a declarat Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist, la Antena 3 CNN.

