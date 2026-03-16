Reacția directorului unui cunoscut lanț de benzinării după creșterea prețurilor la combustibil: „Cine nu este dispus să plătească, să renunțe la mașină”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de pe urma crizei generate de războiul din Orientul Mijlociu.

De la începutul conflictului din Iran, prețurile la combustibil au crescut puternic în Austria. Motorina costă deja peste 1,90 euro pe litru la unele benzinării, scrie Kronen Zeitung, citat de Adevărul.

În crizele anterioare, companiile petroliere au fost acuzate că își cresc marjele de profit. Într-un interviu pentru emisiunea „Journal zu Gast” de la Ö1, Alfred Stern a respins acuzațiile că OMV ar profita de actuala criză.

Întrebat dacă OMV face „bani în plus”, el a răspuns: „Prețurile nu sunt stabilite la rafinărie”.

La un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, aproximativ 90 de cenți reprezintă taxe și accize. Din restul de 80 de cenți, circa 55 de cenți acoperă costul propriu-zis al petrolului. Astfel, OMV ar rămâne cu doar 25 de cenți.

Alfred Stern a declarat că statul, nu OMV, beneficiază de prețurile ridicate la petrol, deoarece o mare parte din costul combustibilului reprezintă taxe. El a explicat că scumpirile sunt cauzate de un deficit global generat de războiul din Iran, care obligă compania să cumpere petrol la prețuri ridicate pe piața internațională.

„Cine nu este dispus să plătească prețurile ridicate pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să renunțe la mașină”, a spus directorul OMV.

Stern a declarat că nu poate garanta aprovizionarea cu combustibil pentru restul anului și a avertizat că, în cel mai rău scenariu, Austria ar putea rămâne fără carburant, însă a subliniat că prioritatea OMV este menținerea livrărilor către clienți.

În cazul unei penurii de combustibil, Stern a spus că soluția este clară: „Dacă există o lipsă de combustibil, trebuie să economisim. Să conducem mai puțin, să conducem mai încet – nu există altă soluție”.

România, reacție fermă după amenințările Iranului. MAE: „Teheranul să înceteze aceste atacuri care pun în pericol vieți omenești"

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

16 martie 2026

De

România, reacție fermă după amenințările Iranului. MAE: „Teheranul să înceteze aceste atacuri care pun în pericol vieți omenești" Iranul a avertizat România luni, 16 martie 2026, că va răspunde pe plan politic şi juridic dacă ţara ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Iranului, relatează Iran International.

Citește mai mult

Vacanța de Paște 2026: Când începe și câte zile libere are vacanța de primăvară a elevilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

16 martie 2026

De

Vacanța de Paște 2026: Când începe și câte zile libere are vacanța de primăvară a elevilor Vacanța de Paște marchează una dintre pauzele importante din timpul anului școlar și coincide cu sărbătorile pascale, oferind timp pentru relaxare, activități în familie și călătorii scurte. În fiecare an, perioada vacanței de primăvară este stabilită prin structura anului

Citește mai mult

Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 29 martie 2026: Cald și șanse reduse de ploi. Prognoza ANM

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

16 martie 2026

De

Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 29 martie 2026: Cald și șanse reduse de ploi Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, 16 martie 2026, o prognoză meteo pe regiuni valabilă până în 29 martie 2026. Conform prognozei, vremea va fi caldă, iar șansele de ploi vor fi

Citește mai mult