Reacția directorului unui cunoscut lanț de benzinării după creșterea prețurilor la combustibil: „Cine nu este dispus să plătească, să renunțe la mașină”

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de pe urma crizei generate de războiul din Orientul Mijlociu.

De la începutul conflictului din Iran, prețurile la combustibil au crescut puternic în Austria. Motorina costă deja peste 1,90 euro pe litru la unele benzinării, scrie Kronen Zeitung, citat de Adevărul.

În crizele anterioare, companiile petroliere au fost acuzate că își cresc marjele de profit. Într-un interviu pentru emisiunea „Journal zu Gast” de la Ö1, Alfred Stern a respins acuzațiile că OMV ar profita de actuala criză.

Întrebat dacă OMV face „bani în plus”, el a răspuns: „Prețurile nu sunt stabilite la rafinărie”.

La un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, aproximativ 90 de cenți reprezintă taxe și accize. Din restul de 80 de cenți, circa 55 de cenți acoperă costul propriu-zis al petrolului. Astfel, OMV ar rămâne cu doar 25 de cenți.

Alfred Stern a declarat că statul, nu OMV, beneficiază de prețurile ridicate la petrol, deoarece o mare parte din costul combustibilului reprezintă taxe. El a explicat că scumpirile sunt cauzate de un deficit global generat de războiul din Iran, care obligă compania să cumpere petrol la prețuri ridicate pe piața internațională.

„Cine nu este dispus să plătească prețurile ridicate pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să renunțe la mașină”, a spus directorul OMV.

Stern a declarat că nu poate garanta aprovizionarea cu combustibil pentru restul anului și a avertizat că, în cel mai rău scenariu, Austria ar putea rămâne fără carburant, însă a subliniat că prioritatea OMV este menținerea livrărilor către clienți.

În cazul unei penurii de combustibil, Stern a spus că soluția este clară: „Dacă există o lipsă de combustibil, trebuie să economisim. Să conducem mai puțin, să conducem mai încet – nu există altă soluție”.

