Actualitate

RCA 2026 | Noi modificări legislative prin care familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri

Mif Lorena

Publicat

acum 2 ore

în

De

RCA 2026 | Noi modificări legislative prin care familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri

Potrivit unei modificări a Codului Civil, companiile pentru asigurările RCA și CASCO au obligația legală de a acorda despăgubiri atât victimelor implicate în accidente rutiere, cât și familiilor acestora. Curtea Constituțională a declarat neconstituțională limitarea despăgubirilor la persoanele afectate direct în urma accidentelor.

Cazurile nerezolvate amiabil ajung în instanță

Până acum, legislația era clară mai ales în cazurile de deces. În schimb, atunci când victima supraviețuia, chiar și cu sechele grave, familia se afla într-o zonă gri și nu primea nicio despăgubire.

Potrivit noii reglementări, dacă membrii familiei nu ajung la un acord amiabil cu asigurătorii, dosarul ajunge în instanță, care va evalua relația de familie, gravitatea vătămării și nivelul dizabilității.

Această modificare ar putea reprezenta un motiv suplimentar pentru scumpirea polițelor RCA.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Vara lui 2026, printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Fenomenul anunțat de meteorologi

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

20 ianuarie 2026

De

Vara lui 2026, printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Fenomenul anunțat de meteorologi Anul 2026 urmează să fie printre cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor, potrivit serviciul de meteorologie Met Office din Marea Britanie Meteorologii estimează că temperatura globală pentru acest an va fi în jur de 1,46°C peste media perioadei preindustriale (1850-1900). […]

Citește mai mult

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan, la consultările cu reprezentanții universităților din România: „Trebuie să facem economii”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

20 ianuarie 2026

De

Ilie Bolojan, la consultările cu reprezentanții universităților din România: „Trebuie să facem economii” Premierul Ilie Bolojan a avut, marți, 20 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), ca răspuns la solicitarea CNR de a avea o discuție cu privire la bugetul educației și cercetării în anul 2026. […]

Citește mai mult

Actualitate

Proces verbal 2026 | Ce se întâmplă dacă refuzi semnarea procesului verbal și ce opțiuni îți pot rămâne

Mif Lorena

Publicat

acum 3 ore

în

20 ianuarie 2026

De

Proces verbal 2026 | Ce se întâmplă dacă refuzi semnarea procesului verbal și ce opțiuni îți pot rămâne Refuzul semnării unui proces verbal de contravenție poate deriva din două motive: fie crezi că semnătura în sine te declară pe deplin vinovat, fie ești convins că ești nedreptățit. Cu toate acestea, în realitate semnătura reprezintă confirmarea […]

Citește mai mult