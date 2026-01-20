RCA 2026 | Noi modificări legislative prin care familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri
RCA 2026 | Noi modificări legislative prin care familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri
Potrivit unei modificări a Codului Civil, companiile pentru asigurările RCA și CASCO au obligația legală de a acorda despăgubiri atât victimelor implicate în accidente rutiere, cât și familiilor acestora. Curtea Constituțională a declarat neconstituțională limitarea despăgubirilor la persoanele afectate direct în urma accidentelor.
Cazurile nerezolvate amiabil ajung în instanță
Până acum, legislația era clară mai ales în cazurile de deces. În schimb, atunci când victima supraviețuia, chiar și cu sechele grave, familia se afla într-o zonă gri și nu primea nicio despăgubire.
Potrivit noii reglementări, dacă membrii familiei nu ajung la un acord amiabil cu asigurătorii, dosarul ajunge în instanță, care va evalua relația de familie, gravitatea vătămării și nivelul dizabilității.
Această modificare ar putea reprezenta un motiv suplimentar pentru scumpirea polițelor RCA.
