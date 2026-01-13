RCA 2026 | Cum poți întrerupe asigurarea auto: În ce condiții se poate suspenda contractul și care sunt pașii de urmat

Șoferii din România au acum posibilitatea de a-și întrerupe asigurarea RCA. Legea 181/2025 a introdus varianta de a suspenda efectele contractului RCA, însă doar într-un scenariu clar: atunci când este suspendată înmatricularea vehiculului, ceea ce înseamnă că nu se va „opri” RCA-ul doar pentru că ai decis să îți lași mașina parcată, ci pentru că a fost suspendat dreptul acesteia de a fi în trafic.

Până de curând, dacă îți imobilizai mașina pentru o perioadă mai lungă, de exemplu o țineai în curte, în garaj, o reparai după un accident sau pur și simplu nu o mai foloseai câteva luni, RCA-ul continua să curgă ca și cum ai fi circulat zilnic. Practic, plăteai o poliță obligatorie chiar și atunci când vehiculul nu mai avea drept de circulație, iar ideea de „pauză” la RCA era, în mod real, greu de aplicat legal.

Condiția care îți permite suspendarea RCA și ce înseamnă, de fapt

Noua regulă funcționează doar dacă ai suspendarea înmatriculării vehiculului, în condițiile legislației aplicabile. Abia după ce există această suspendare, poți cere asigurătorului, în scris, suspendarea efectelor contractului RCA pe aceeași perioadă. Suspendarea RCA nu poate începe mai devreme decât suspendarea înmatriculării și se oprește când încetează suspendarea înmatriculării sau a dreptului de circulație.

Pe lângă acest pas administrativ, mai există o condiție practică importantă: vehiculul trebuie imobilizat într-un spațiu privat, în afara domeniului public, pe toată durata suspendării. Cu alte cuvinte, dacă îl lași pe stradă, în parcări publice sau în zone unde, teoretic, ar putea fi considerat prezent în trafic, ieși din zona pentru care legea permite suspendarea.

În perioada suspendării, asigurătorul are două opțiuni: fie îți prelungește valabilitatea contractului cu durata suspendării (adică recuperezi timpul), fie îți restituie diferența de primă aferentă perioadei în care contractul a fost suspendat. În practică, e bine să urmărești cum îți confirmă asigurătorul varianta aleasă, ca să nu rămâi cu impresia că ai „întrerupt” și să descoperi ulterior că s-a făcut doar o ajustare de termen.

Pașii concreți: ce faci, ce trebuie să ceri și ce dovadă păstrezi

Începe cu partea administrativă, pentru că ea deblochează tot: obține suspendarea înmatriculării. Imediat după, trimite asiguratorului o solicitare scrisă pentru suspendarea efectelor RCA, în care menționezi perioada (sau referința la perioada suspendării înmatriculării) și datele de identificare ale vehiculului. Ideal este să trimiți cererea pe un canal care lasă urmă clară (email oficial, portal, registratură), ca să poți demonstra data la care asigurătorul a primit solicitarea.

Apoi, păstrează două tipuri de dovezi: documentul care atestă suspendarea înmatriculării și confirmarea de la asigurător că a operat suspendarea. Legea prevede un termen de cinci zile în care asigurătorul trebuie să comunice suspendarea, iar în practică această comunicare e documentul care îți închide cercul. Dacă ai o situație sensibilă, de exemplu mașina stă mult timp, se apropie expirarea garanției sau ai un litigiu, dovada scrisă contează mai mult decât orice conversație telefonică.

Mai există un motiv pentru care merită să fii atent: sancțiunile legate de noile reguli au un calendar distinct. Legea a intrat în vigoare la mijlocul lui noiembrie 2025, însă aplicarea amenzilor pentru nerespectarea noilor reguli a fost anunțată pentru decembrie 2025. În zona de lipsă RCA sau neconformități, sancțiunile pot ajunge până la 2.000 de lei și poate interveni reținerea certificatului de înmatriculare, iar documentele se recuperează doar după ce faci dovada asigurării.

Ca să nu te încurci, ține minte regula simplă: suspendarea RCA nu este un buton de pauză pe care îl apeși când vrei, ci o consecință a suspendării înmatriculării, cu obligația clară ca vehiculul să stea pe proprietate privată. Dacă respecți această ordine, poți evita plata inutilă pentru perioadele în care mașina nu are voie să circule.

