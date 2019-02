Răzvan Fetița, noul jucător al Unirii Alba Iulia | Achiziție importantă pentru formația din Cetatea Marii Uniri

Unirea Alba Iulia a reușit o mutare importantă, înregimentându-l pe mijlocașul Răzvan Fetița, ce a evoluat în prima parte a campionatului la CNS Cetate Deva.

La gruparea din județul vecin, fotbalistul originar din Alba Iulia a marcat de 6 ori în tur, fiind principalul realizator al devenilor, asta după ce în sezonul anterior fusese golgheterul Performanței Ighiu, cu 13 reușite. O mutare surprinzătoare, dar în același timp o achiziție importantă pentru echipa pregătită de Adrian Bicheși, ce a pierdut 10 jucători în intersezon.

Fetița s-a prezentat deja la antrenamentele “alb-negrilor”, iar sâmbătă, în amicalul de la ora 12.00, de la Oarda de Jos, cu Sportul Petrești, va debuta în tricoul noii sale formații, după ce miercuri, la Ciugud, a fost adversar. “Eu am vrut să vin la Unirea Alba Iulia, am discutat în acest sens cu președintele Mihai Dăscălescu și am încheiat conturile cu Deva. Despre ce a fost în vară nu mai are sens să discutăm acum , important este că am ajuns acum la Unirea. Îmi doresc să joc cât mai bine, să pun umărul într-un retur ce se anunță dificil“, a spus Răzvan Fetița,

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a fost și în vară aproape de “alb-negrii, însă, din diverse motive mutarea nu s-a mai produs. La Deva au evoluat în tur alți doi fotbaliști din Alba, R. David – ajuns la CSU Alba Iulia și Circov – ce a plecat la Industria Galda.