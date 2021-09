Răzvan Fetița, căpitanul “alb-negrilor” în prima victorie stagională: “Rezistăm! Când spui Unirea, spui Alba Iulia”

Unirea Alba Iulia a spart gheața în acest campionat, reușind prima victorie, un 4-2 (0-1), pe terenul “virușilor verzi”. Un imens balon de oxigen pentru mult încercata formație din Cetatea Marii Uniri, ce suferă din punct de vedere financiar în această perioadă.

Uniriștii aveau 4 eșecuri la rând, erau cu “lanterna roșie” de gât, cu un moral zdruncinat de acel 0-5 de pe “Cetate” cu liderul CS Hunedoara, însă “alb-negrii” au reușit să întoarcă tabela, marcând de trei ori în ultimele 20 de minute! Sunt trei puncte imense, primele sub comanda antrenorului Valentin Sinescu, într-un moment delicat, când totul părea apăsător și sumbru în jurul tinerei distribuții albaiuliene.

*Cu căpitanul la atac

Conjunctura a făcut ca prin plecarea lui Selagea și absența lui Al. Giurgiu banderola de căpitan să-i revină lui Răzvan Fetița, căruia i-a priit de minune această postură. Jucătorul de profil ofensiv a fost un adevărat exemplu pentru coechipierii săi și a dat semnalul revenirii, contribuția sa fiind decisivă la “remondata”. Întors în formula de start după o rundă de absență din motive medicale, Fetița a realizat o dublă în actul secund, prima în tricoul “alb-negrilor” (ultima sa dublă data din noiembrie 2018, la întâlnirea LPS Cetate Deva – Național Sebiș 4-2). “Banderola înseamnă sa fi coloana vertebrală a unei echipe, să îi ți pe toți lânga tine și asta cred că am făcut la Cluj. Acest succes contează enorm pentru moral, știind că nu meritam sa pierdem două dintre celelalte partide jucate. Sper să avem și mai multă încredere de acum înainte și să muncim cât se poate de mult ca să reușim victorii în continuare”, a declarat Răzvan Fetița, cel care la începutul anului 2019 a ajuns la Unirea. În acel an, dar în noiembrie, a mai purtat banderola de căpitan, în remiza albă de la Dej, sub comanda lui Mihai Manea.

*Victorie în sărăcie

Echiperii vitregitei divizionare terțe au izbuit să treacă peste toate probleme ce afecteaă clubul și au câștigat primele puncte stagionale deși sunt restanțe contractuale ce ajung la jumătate de an! Este o perioadă dificilă, o adevărată luptă de supraviețuire, iar Unirea Alba Iulia așteaptă de luni bune ca Primăria municipiului Alba Iulia să treacă de faza promisiunilor și facă pași concreți pentru sprijinirea fotbalului. Și se cuvine o paranteză: “alb-negrii” fac antrenamentele la Oarda și pe terenurile de pe Stadionul „Cetate”, locații împărțile cu echipe de Liga a 4-a, CS Universitatea sau GT Sport Alba Iulia, și copii de la CS Municipal Alba Iulia.

“Mă simt tânăr, chiar dacă am ajuns să fiu cel mai bătrân. Rezistăm în aceste condiții tocmai ca să nu moară numele de Unirea în sport, pentru că asta înseamnă Alba Iulia! Când spui Unirea spui Alba Iulia! Perspectiva este promițătoare, dar se poate și mai bine. Asta depinde de fiecare jucător cât vrea să progreseze și să învețe din ceea ce Mister ne transmite în pregătire, un antrenor căruia nu avem ce să-i reproșam, puțin spus un profesionist”, a mai spus Răzvan. Fetița va împlini 30 de ani în noiembrie și a fost cel mai vârstnic echiper al Uniri în disputa contra Sănătății Cluj, media de vârstă a primului unsprezece fiind de 21 de ani și 6 luni, în fapt cea mai tânără distribuție a Seriei a 9-a din Liga a 3-a și una dintre primele la acest capitol, din întreg fotbalul autohton!