Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat. Cele mai noi date oficiale

Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat

Populaţia activă a României era, în trimestrul IV 2025, de 8,165 milioane persoane, din care 7,651 milioane persoane erau ocupate şi 513.900 persoane erau şomeri, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Rata şomajului în trimestrul IV 2025 a fost de 6,3%, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în trimestrul III 2025. Şomajul în rândul tinerilor a fost cel mai ridicat, de aproape 30%.

În trimestrul IV 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,5%, în scădere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul IV 2025, populaţia activă a României era de 8.165.400 persoane, din care 7.651.500 persoane erau ocupate şi 513.900 persoane erau şomeri.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul IV al anului 2025, de 62,6%, în scădere cu 0,8 puncte procentuale faţă de trimestrul III 2025. Rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,1%, faţă de 53,9% la femei) şi la persoanele din mediul urban (70% faţă de 54,7% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 16,7%.

Pe sexe, valorile ratei şomajului au fost egale (6,3% atât la bărbaţi, cât şi la femei), iar pe medii rezidenţiale ecartul a fost de 7,6 puncte procentuale (10,5% în mediul rural, faţă de 2,9% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (29,4%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

