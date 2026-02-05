Raport UNICEF dureros: O treime dintre elevii din România nu înțeleg și nu pot utiliza conceptele științifice de bază în contexte practice

Miercuri, 4 februarie 2026, au fost lansate rapoartele naționale independente privind nivelul de literație științifică și digitală al elevilor din România.

Documentele au fost elaborate de UNICEF și se bazează pe două evaluări standardizate, realizate cu sprijinul BRIO și cu suportul instituțional al Ministerului Educației și Cercetării și al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.

„Rapoartele reprezintă un diagnostic de sistem menit să arate cât de bine pot aplica elevii competențele (dobândite atât în școală, cât și în afara ei) în situații reale, și nu doar să reproducă informații. Demersul este esențial pentru fundamentarea unor politici educaționale și direcții de acțiune bazate pe dovezi.

Atât raportul privind literația digitală, cât și cel privind literația științifică oferă date necesare pentru o înțelegere completă a nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor la nivel național. Studiile nu evaluează performanța academică sau parcurgerea programei școlare în sens tradițional, ci furnizează informații obiective despre competențe funcționale, astfel încât intervenția să se facă acolo unde este nevoie.

Ambele rapoarte constată că există o proporție ridicată de elevi aflați în zona de literație limitată (tranzitorie), elevi care au competențe parțiale, dar care pot progresa substanțial cu sprijinul potrivit. Aceste rezultate indică un potențial real de dezvoltare, subliniind nevoia unor intervenții adaptate și consecvente, în special în comunitățile vulnerabile. Cele două evaluări evidențiază decalaje între elevii din mediul urban și rural, influențate de acces, resurse și context socioeconomic.

Rezultatele arată că aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației științifice, 24% având competențe tranzitorii, care pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat. Aproximativ 32% dintre elevi sunt la risc de a nu fi capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice.

În domeniul literației digitale, mai mult de jumătate dintre elevi (aproximativ 55%) se află în zona de tranziție, cu competențe parțiale ce pot fi consolidate prin programe adecvate. 8% dintre elevi ating nivelul ‘funcționalitate bună’, în timp ce segmentul celor care ating cel mai înalt nivel de competență este de doar 0,2%. Aproape 37% dintre elevi sunt la risc în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale funcționale.

Aceste rezultate pot reprezenta un punct important de plecare pentru sprijinirea dezvoltării competențelor funcționale ale elevilor, iar UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării vor continua parteneriatul strâns în astfel de demersuri care urmăresc să sprijine accesul tuturor copiilor la un sistem de educație incluziv și de calitate.

‘Constatările rapoartelor indică provocări sistemice și oferă o bază solidă pentru schimbare, iar reformele inițiate de Ministerul Educației și Cercetării în zona curriculumului și a evaluării reprezintă un pas important înainte. UNICEF rămâne pe deplin angajat să colaboreze cu partenerii naționali și locali pentru a se asigura că fiecare copil are acces la o educație de calitate și incluzivă și dezvoltă abilitățile necesare pentru a prospera într-o lume în rapidă schimbare’, a declarat Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației și Cercetării.

