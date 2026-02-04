Raport Congresul SUA: Alegerile din România ar fi fost interferate de Comisia Europeană. Speculații că și-ar fi pus ,,președintele preferat” în țară

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA a făcut public, luni, 3 februarie 2026, un raport care descrie o amplă campanie de cenzurare a discursului public din Statele Unite, desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul ultimilor zece ani.

Raportul acuză o intervenție nejustificată a Comisiei Europene în procesele electorale din mai multe state, printre care și România, unde ar fi fost anulate alegeri fără dovezi clare și eliminați anumiți candidați, cu scopul de a favoriza câștigarea scrutinului de către „candidatul preferat de establishment”.

Comisia juridică din Camera Reprezentanților a SUA este condusă de republicanul Jim Jordan, un apropiat al președintelui SUA, Donald Trump.

Ce scrie în raport legat de România:

„Aceste acțiuni – reducerea la tăcere a criticilor unui candidat și a susținătorilor altuia – sunt profund antidemocratice. Comisia Europeană și autoritățile române s-au angajat să mențină măsuri agresive de cenzură înainte de alegerile prezidențiale reprogramate, chiar dacă acuzațiile lor anterioare privind influența Rusiei nu au fost confirmate”, arată raportul Congresului SUA.

„De la intrarea în vigoare a DSA în 2023, Comisia Europeană a făcut presiuni pe platforme pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, pe lângă alegerile europene din iunie 2024.

Documentele nepublice prezentate Comitetului în urma unei citații demonstrează modul în care Comisia Europeană a făcut presiuni în mod regulat asupra platformelor înaintea alegerilor naționale din statele membre ale UE pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste.

Comisia Europeană a luat cele mai agresive măsuri de cenzură în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024.

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din luna precedentă, câștigate de puțin cunoscutul candidat populist independent Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-a susținut pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne TikTok prezentate Comitetului par să submineze această narațiune. În documentele transmise Comisiei Europene, care a folosit acuzația nedovedită de interferență rusească pentru a investiga practicile de moderare a conținutului TikTok, TikTok a declarat că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi ale unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate cu campania domnului Georgescu” – principala acuzație a autorităților de informații. Până la sfârșitul lunii decembrie 2024, rapoartele din mass-media care citau dovezi de la autoritatea fiscală a României au constatat că „presupusa campanie de interferență rusă fusese, de fapt, finanțată de un alt partid politic românesc. Însă rezultatele alegerilor nu au fost niciodată restabilite, iar în mai 2025, „candidatul preferat de sistem a câștigat președinția României în alegerile reprogramate.

TikTok despre o posibilă interferență rusească în alegeri

TikTok a informat Comisia Europeană că „nu a găsit și nici nu i-au fost prezentate dovezi” care să susțină principala acuzație a autorităților române privind o posibilă ingerință a Rusiei.

Echipele interne de analiză ale TikTok au ajuns constant la concluzia că Rusia nu a desfășurat o operațiune coordonată de influențare menită să sprijine campania lui Georgescu, iar această evaluare a fost transmisă în repetate rânduri atât Comisiei Europene, cât și autorităților române.

Documente interne indică, totodată, că înainte de anularea alegerilor, autoritățile de reglementare din România, abilitate în baza DSA, au acționat pentru a limita conținutul favorabil candidaților populiști și naționaliști, inclusiv prin emiterea unor ordine de eliminare a conținutului la nivel global.

După scrutin, pe fondul răspândirii unor acuzații încă neconfirmate privind o posibilă ingerință rusă, Comisia Europeană a reacționat rapid, declanșând o anchetă formală în baza DSA asupra practicilor TikTok de moderare a discursului politic.

,,TikTok a menționat că argumentele juridice care însoțesc aceste cereri de eliminare – atunci când au existat – „au urmărit să transmită o interpretare foarte largă” a puterii autorității electorale.

De exemplu, autoritățile române au cerut TikTok „să eliminați conținutul pe motiv că era «lipsit de respect și insultă partidul PSD»” – un partid de stânga care făcea parte din coaliția de guvernare din parlamentul României la acea vreme.

Între primul tur al alegerilor și anularea acestora, ordinele românești au fost și mai agresive: autoritățile de reglementare au spus TikTok că „toate materialele care conțin imagini cu Călin Georgescu trebuie eliminate”.

Aceste acțiuni – reducerea la tăcere a criticilor unui candidat și a susținătorilor altuia – sunt profund antidemocratice. TikTok a fost de acord, refuzând să elimine postările cetățenilor privați pro-Georgescu pe motive legate de libertatea de exprimare.

