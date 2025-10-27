Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și din alte 7 centre universitare din țară (P)
Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și din alte 7 centre universitare din țară
Ca urmare a investiției realizate de Raiffeisen Bank România, peste 100.000 de studenți și cadre didactice din Alba și din alte 7 centre universitare din țară vor avea acces la spații moderne de lucru, co-working și relaxare, precum amfiteatre, biblioteci sau hub-uri recreaționale.
În total 13 campusuri universitare din Alba Iulia, București, Constanța, Iași, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și Ploiești vor beneficia de spații de lucru modernizate.
„Această inițiativă arată angajamentul real pe care banca noastră îl are pentru îmbunătățirea calității învățământului din România și implicit din Alba Iulia. Dincolo de contribuția la infrastructura educațională, acest demers reprezintă o investiție în potențialul studenților din regiune”, a declarat Anca Itu, Director Zonă Retail Alba, Raiffeisen Bank România.
În Alba Iulia, investiția a vizat modernizarea Aulei Mici din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918”.
,,Fiecare generație are nevoie de un loc care să-i provoace mintea și să-i aprindă curajul de a gândi diferit. Educația de astăzi nu mai înseamnă doar cunoaștere, ci și experiență. Mulțumesc Raiffeisen Bank România pentru că a transformat Aula Mică a Universității ,,1 Decembrie 1918” într-un spațiu al ideilor, în care învățarea devine o formă de inspirație”, a declarat Daniel Breaz, Rector al Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Experiențe imersive în noile spații din universități
Pentru a fi cât mai atractive pentru studenți, spațiile au ca element central câte o ilustrație mixtă 2D, care transcende în lumea digitală sub forma unor filtre de realitate augmentată, accesibile utilizatorilor de TikTok.
Realizate în urma unei colaborări extinse între Raiffeisen Bank România, One Night Gallery și 4 artiști digitali (Sebastian Pren, Alexandru Nimurad, Maria Tabarcea și Irina Perju), acestea sunt menite să încurajeze studenții să își urmeze visul și să “Make It Happen”.
Prin simpla scanare a codului QR, ilustrațiile deschid un filtru de TikTok cu mesaje de susținere și indicii care să-i provoace pe studenți să descopere conceptul din spatele fiecărei opere.
Lista completă a campusurilor universitare:
• Iași –Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”; Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”; Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad”
• Alba Iulia – Universitatea „1 Decembrie 1918”
• București – Academia de Studii Economice și Universitatea București
• Constanța – Universitatea „Andrei Șaguna” și Universitatea Ovidius
• Ploiești – Universitatea de Petrol și Gaze
• Târgu Mureș – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”.
• Suceava – Universitatea „Ştefan cel Mare”
• Timișoara – Universitatea de Vest
