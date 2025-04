Radu Georgescu: „În următorii ani România va avea de rezolvat niște probleme economice de olimpiadă internațională”

Economistul Radu Georgescu este de părere că în următorii ani România va avea de rezolvat niște probleme economice de olimpiadă internațională. „Vor urma examene economice și pentru populație și pentru firme”, afirmă Radu Georgescu.

„Cred că sunt singurul din bulă mea care nu a știut că ieri a fost emisiune despre alegeri. Am aflat în această dimineață.

Ieri a fost ziua în care am luat tricoul roșu și am mers la meci. Aseară, singura mea discuție despre politică a fost despre… Politic. Dennis Politic. Cel mai bun de la echipa noastră.

Eu nu mă pricep deloc la politică. De aceea evit să discut despre acest subiect. Singurul lucru pe care l-am învățat despre politică este că tot timpul am votat răul cel mai mic. Mereu s-a dovedit că răul cel mai mic nu era chiar mic. Când se apropie momentul de votare, eu am anxietatea pe care o aveam când eram mic. Când mama striga a zecea oară de la balcon să intru în casă pentru că am lecții și îmi spunea că va coborî ea. Știam că va urma operațiunea Papucul. Atunci răul meu cel mai mic era ca mama să poarte papucii de paie. Din păcate, de multe ori purta papucii de plastic. Și atunci se lăsa cu vânătăi.

Noi mereu când votăm avem speranța că vom avea parte de papucii de paie. Nici măcar nu votăm cu speranța că vom primi o surpriză plăcută. Nu știu cum naiba, dar mereu avem parte de papucii de plastic. Vorba unui tip care a jucat și el rolul de râul cel mai mic: „Am avut ghinion”.

Aș putea să bag mâna în foc că în viitor vom avea parte tot de papucii de plastic. Singurul lucru pe care mi-l doresc este ca cei care vor avea papucii să fie experți în economie. În următorii ani România are de rezolvat niște probleme economice de olimpiadă internațională:

1. Ce măsuri economice se vor lua pentru a atenua picajul economic care va fi generat de dispariția a 60 miliarde de lei din cauza obligației de a reduce deficitul bugetar

2. Cât va fi euro din cauza deficitului uriaș de cont curent

3. Ce se va întâmpla cu fondurile de pensii având în vedere că în următorii ani vor ieși la pensie un număr mare de oameni (decrețeii)

Vor urma examene economice și pentru populație și pentru firme. Rolul meu este de a spune ce soluții economice sunt. Mâine voi explica ce trebuie să alegi între leasingul financiar și leasingul operațional. Tu cum te pregătești pentru olimpiada de economie?”, detaliază Radu Georgescu.

