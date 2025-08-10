Radu Georgescu, despre TVA și evaziunea fiscală:”Românii nu sunt niște hoți, nimeni nu știe cât este evaziunea de TVA dintr-o țară”
Economistul Radu Georgescu explică într-o postare recentă pe Facebook ce este TVA-ul și evaziunea fiscală, dar și de ce nimeni nu poate știi cțt este aceasta într-o țară.
”Harababura actuală economică din România este generată de lipsa cunoștințelor minime de economie și de contabilitate. Eu evit să mai particip la emisiuni TV, fac urticarie când aud oameni care vorbesc în clișee economice care nu au nicio bază reală.
Probabil auzi zilnic că în România este cea mai mare evaziune de TVA din Europa, că nu se încasează 30% din TVA. Ups! Asta înseamnă că românii sunt cei mai mari hoți din Europa? Eu nu cred așa ceva. În acest articol îți voi demonstra că românii nu sunt niște hoți.
Scriu acest articol din perspectiva unui tip care a făcut în ultimii 20 de ani zeci de mii de deconturi de TVA. Acum 1 an, la o emisiune TV, am fost invitat împreună cu un tip, care este foarte vocal în media, legat de evaziunea de TVA. În emisiune, mi-am dat seama că acest tip nu știe cum se calculează TVA-ul de plată la firme!!
L-am întrebat câte deconturi de TVA a făcut în viața lui. Acest tip a spus că nu a făcut niciun decont de TVA!!! Păi și atunci cum vorbești de evaziunea de TVA dacă nu înțelegi cum funcționează TVA-ul? Nu a știut să-mi răspundă.
1. Nimeni nu știe cât este evaziunea de TVA dintr-o țară
Evaziune înseamnă că nu faci factură sau bon când vinzi ceva, cu alte cuvinte nu fiscalizezi veniturile.
Habar nu avem cât este evaziunea fiscală, din simplul motiv ca evazioniștii nu declară datele financiare. Toate rapoartele pe această temă sunt simple speculații.
Orice firmă privată primește poprire pe conturi în 15 zile dacă nu plătește TVA-ul. Doar firmele de stat pot funcționa cu datorii mari la TVA, dar aici este o altă poveste. Statul se fură singur, mută banii dintr-un buzunar în altul.
2. Ce este TVA-ul?
TVA-ul este o taxă pe consumul populației. Pe scurt, populația plătește TVA-ul.
În 2025, consumul populației se face 80% prin rețele mari de magazine. 70% din ele sunt lanțuri internaționale, 10% sunt lanțuri naționale.
În aceste lanțuri de magazine evaziunea de TVA este zero. Nu cred că nu primești bon de la Carrefour, Penny, Dedeman, Altex, McDonald’s etc. Evaziunea de TVA este infinit mai mare în Grecia, Spania, Italia etc unde comerțul se face în mare parte prin magazine mici. Aceste țări și-au protejat micile companii.
3. Cum funcționează TVA-ul
După cum îi spune și numele, TVA-ul este o taxă pe valoare adăugată, adică fiecare firmă adaugă o parte de TVA, dar cel care plătește tot TVA-ul este omul care cumpără ceva dintr-un magazin.
Dacă prin absurd, toate firmele ar face evaziune (producător, importator, distribuitor), această evaziune dispare în momentul în care se emite bon fiscal de către Carrefour etc.
4. Concluzii
Din păcate, în scena politică și în media, este inflație de oameni care își dau cu părerea despre orice, fără să înțeleagă cu adevărat ce spun”, a explicat economistul în cea mai recentă lecție de economie.
