Radu Georgescu: „Toată lumea înţelege că România trebuie să reducă deficitul cu 60-100 miliarde lei, dar… fără concedieri și creșteri de taxe”
„Toată lumea înţelege că România trebuie să reducă deficitul cu 60-100 miliarde lei, dar fără concedieri, iar oamenii nu vor creșteri de taxe”, atrage atenția economistul Radu Geogescu.
„În acest articol îţi voi explica ce se va întâmpla cu România în următorii ani din punct de vedere economic. De asemenea îţi spun ce ar trebui să faci din punct de vedere economic.
Citește și: Radu Georgescu: Pentru prima dată în istoria României cheltuielile cu dobânzile vor depăși bugetul de investiții și bugetul educației
Observ că sunt puţini cei care înţeleg ce se întâmplă. De asemenea, mulţi oameni nu sunt pregătiţi financiar şi mental.
Toată lumea înţelege că România trebuie să reducă deficitul cu 60-100 miliarde lei anual, dar:
- sindicatele nu vor concedieri,
- oamenii nu vor creşteri de taxe,
- firmele nu vor creşterea impozitului pe profit.
Pentru economia numită România, nici nu contează de unde vine această reducere de deficit, pur şi simplu vor fi mult mai puţini bani în piaţă, vor fi mult mai puţini bani care vor iriga economia numită România.
În România începe sezonul secetos
Economia României va trece de la o vegetaţie tropicală la o vegetaţie mai mult deşertică deoarece va fi mai puţină apă (bani).
Oamenii şi companiile au doar 3 soluţii
1. Să forăm după apă
Adică firmele să se reinventeze, să producă servicii şi produse pentru sezonul secetos, iar oamenii să fie în top 10% din domeniul lor în foraje;
2. Să învăţăm să trăim cu mai puţină apă, adică să reducem din cheltuieli;
3. Să căutăm o regiune unde nu este secetă, adică ce au făcut românii plecaţi în alte ţări să muncească;
4 Concluzii: Nu mai sunt soluţii generale de ţară
Soluţiile generale de ţară puteau fi luate acum 3-4 ani. O ţară nu se pregăteşte de secetă când deja a început sezonul secetos.
Acum sunt doar soluţii individuale, de aceea este foarte important să înţelegi cum funcţionează economia pentru a putea avea o cantitate suficientă de apă pentru familia ta
și pentru a-ţi face o oază în deşert”, afirmă Radu Georgescu.
