Radu Georgescu: „Cred că o să fac urticarie de la atâta demagogie. Deoarece eu sunt economist practician nu mai suport să aud atâtea nonsensuri economice”

„Cred că o să fac urticarie de la atâta demagogie. Deoarece eu sunt economist practician nu mai suport să aud atâtea nonsensuri economice”, afirmă, tăios, economistul Radu Georgescu.

„Unii spun că România trebuie să crească veniturile la buget. Perfect! Cum? Alții spun că România încasează din taxe și impozite 30% din PIB. Așa, și? Ce înseamnă acest lucru?”, continuă Radu Georgescu.

„1. „România încasează din taxe și impozite 30% din PIB” Așa, și? US încasează din taxe și impozite 20% din PIB. Germania încasează din taxe și impozite 50% din PIB. România nu poate fi nici US nici Germania. În US serviciile medicale și de pensii sunt privatizate. Statul nu trebuie să plătească aceste servicii. În Germania serviciile medicale și de pensii oferite de stat sunt la nivelul mediului privat. În Romania nu prea.

2. „Trebuie să creștem veniturile la buget”. Nu putem! În Germania veniturile la bugetul statului vin 50% de la populație și 50% de la companii. În România veniturile la bugetul statului vin 80% de la populație și 20% de la companii De ce în Romania sunt așa mici veniturile de la companii? Deoarece companiile multinaționale plătesc impozit pe dividende doar în țara în care au sediul (asta este regula în UE). Deci toate companiile din Germania prezente în Romania plătesc în Germania impozitul pe dividende din România.

3. Într-o oră plec într-o drumeție spre Piatra Craiului. Îmi vine să stau o săptămână în vârful muntelui. Iar săptămâna viitoare să întreb un cioban daca mai are rost să cobor de pe munte”, mai spune Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

