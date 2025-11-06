Radu Georgescu: Black Friday -ul din România și lipsa de educație financiară și de ce construiesc nemții o fabrică de armanet în țara noastră. ,,Ce vom face cu ea după ce se va termina războiul? Ținem degetele încrucișate să nu se termine!”

Radu Georgescu, despre principalele știri economice. Black Friday -ul din România și lipsa de educație financiară și de ce construiesc nemții o fabrică de armanet în țara noastră: ,,Ce vom face cu ea după ce se va termina războiul? Ținem degetele încrucișate să nu se termine!”

Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare recentă în mediul online câteva aspecte legate de principalele știri economice din România, din ultimele zile.

Black Friday-ul din România reflectă lipsa de educație financiară din țara noastră explică economistul și face o comparație cu aceeași zi în SUA. De asemenea, un alt subiect atins este construcția unei noi fabrici de armamament de către nemți, pe teritoriul țării noastre.

,,Principalele știri economice ale săptămânii:

1. Black Friday este în România pe 7 noiembrie! Black Friday -ul din România spune tot despre lipsa de educație financiară.

După 25 de ani în departamente financiare, pot să spun că 80% dintre români cumpără un produs care are afișat un discount, chiar dacă prețul final cu discount este mai mare decât în perioada în care același produs nu are discount.

Pe planeta Pământ, Black Friday a fost inventat de americani. În America, Black Friday este tot timpul în ultima vineri din noiembrie, niciodată nu a fost altfel.

Black Friday a apărut deoarece lumea nu mai cumpăra bunuri în noiembrie, își păstrau banii pentru Crăciun, iar magazinele aveau pierderi în noiembrie. Americanii au inventat o zi în care ofereau discounturi cu scopul de a crește vânzările din luna noiembrie.

Între timp, deoarece lumea cumpăra de Black Friday, au scăzut vânzările din luna octombrie. De aceea, cele mai bune discounturi sunt de fapt în luna octombrie.

Acum vreo 10 ani, când a apărut Black Friday în România, Emag a pus Black Friday cu o săptămână înainte de data oficială. Au pus-o în penultima vineri din noiembrie. În acest fel, au încercat „să fure startul reducerilor” pe planeta Pământ.

Anul ăsta au pus în prima vineri din Noiembrie, probabil la anul Black Friday va fi în octombrie.

2. Nemții fac în România o fabrică de… armament!

În 35 de ani, nemții nu au adus în România nicio fabrică de mașini, toate s-au oprit la vest de Arad. Acum modelul economic german, bazat pe industria auto, s-a blocat din cauza concurenței cu chinezii.

Pentru a stimula economia, nemții au trecut la o economie de război. Au spus că vor tipări miliarde de euro și vor împrumuta țările din est pentru a cumpăra armament. Acestui program i-au spus SAFE.

În România, nemții vor face o fabrică de pulbere militară. România va pune 60% din bani, dar nemții vor avea 51% din acțiuni. Super tare, nu-i așa?

Americanii încearcă să termine războiul din Ucraina. S-au înțeles cu ucrainienii ca firmele americane să participe la reconstrucția Ucrainei.

Ce vom face noi cu o fabrică de armament după ce se va termina războiul? Habar nu am, ținem degetele încrucișate să nu se termine războiul.

De ce nu se face fabrica în Germania? Fabricile de pulberi sunt printre cele mai poluante fabrici pentru aer și apa.

3. Ieri am avut o ședință cu niște potențiali clienți pentru servicii contabile. Le-am propus să ne vedem online la ora 11. Când a început întâlnirea mi-au spus că sunt în Miami și la ei era ora 4 dimineața.

Sunt români plecați de 25 de ani din România, au afaceri de multe milioane de dolari, dar s-au trezit la 4 dimineața să vorbească cu un contabil. Nu au spus nici măcar un cuvânt să schimbe ora întâlnirii.

În comparație, în România, dacă pui interviuri pentru poziția de contabil, din 10 candidați vin doar 5 la interviu, iar din cei 5, 3 nu știu la ce poziție au aplicat. American Dream vs Balcan style!”, a scris economistul pe Facebook.

