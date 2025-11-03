Economistul Radu Georgescu: ,,În România este o bombă economică care ticăie din ce în ce mai rapid. Se numește cursul euro”

Radu Georgescu: ,,În România este o bombă economică care ticăie din ce în ce mai rapid. Se numește cursul euro”

Economistul Radu Georgescu a publicat un text în care vorbește despre una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei românești, cursul euro, pe care îl numește „o bombă economică cu ceas”. El explică de ce România are cel mai mare deficit de cont curent din Europa, cum este legat cursul valutar de deficitul bugetar și de ce toate prețurile din economie depind de euro.

,,În România este o bombă economică cu ceas care ticăie din ce în ce mai rapid.

Această bombă se numește cursul euro.

Îți explic în acest articol când va exploda această bombă economică.

România are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa

Deficitul de Cont Curent al României în 2024 a fost de 30 miliarde euro — adică 9% din PIB.

Au ieșit din România 30 miliarde euro pe relația comercială import–export.

În 2025, deficitul de Cont Curent este și mai mare decât în 2024.

În mod normal, cursul euro ar trebui să crească în fiecare zi.

Monedele sunt ca orice marfă în piață

Prețul unei monede este dat de cerere și ofertă.

Să presupunem că leii sunt mere și euro sunt pere într-o piață.

Dacă din piață pleacă camioane întregi de pere (euro), atunci, evident, prețul perelor va crește accelerat.

Bomba numită curs valutar este legată la bomba denumită deficit bugetar

Probabil te întrebi de ce nu crește cursul euro.

Deoarece această bombă este legată la altă bombă economică numită deficit bugetar.

Adică Guvernul se împrumută sume uriașe de euro (pere) de la bănci din străinătate.

Cu acești bani se finanțează deficitul bugetar și deficitul de cont curent.

Guvernul aduce multe camioane de pere în piață pentru a menține prețul perelor.

Conform raportului BNR din august 2025, statul român a împrumutat 15 miliarde euro de la bănci străine.

Guvernul a împrumutat în 10 luni mai mult decât tot ajutorul FMI din criza economică 2009–2011.

Asta înseamnă că România se împrumută cu 2 miliarde euro pe lună de la bănci străine.

Toate prețurile din România sunt exprimate în euro – a treia bombă economică

În România este o anomalie economică.

Toate prețurile sunt exprimate în euro: locuințe, mașini, energie, telefonie, dentist, șpagă etc.

Prețurile sunt legate la euro, doar că plătim în lei.

O creștere a euro va duce la o creștere accelerată a inflației.

Când va exploda cursul?

Aici este un paradox economic.

Bomba va exploda când Guvernul, în sfârșit, va începe să facă reforme economice și va reduce deficitul bugetar.

După cum am explicat la punctul 3, cele două bombe sunt legate.

Dacă, la anul, Guvernul va reduce deficitul bugetar la 6% (cât ne cere UE), înseamnă că nu va mai putea împrumuta îndeajuns de mulți euro pentru a menține cursul.

Adică vor fi mai puține pere (euro) în piață.

Iar prețul perelor va crește.

Concluzii

Pregătește-te de o implozie puternică în economie.

O creștere a cursului va duce la inflație mare.

Inflația mare va duce la scăderea consumului.

Scăderea consumului va duce la recesiune economică.

Recesiunea economică va duce la scăderea deficitului de Cont Curent.

Economia nu mai are răbdare.

Se va regla singură și va face tot ce nu au făcut toate Guvernele în ultimii 10 ani”, a scris pe o rețea de socializare Radu Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI