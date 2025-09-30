Rabla Auto 2025 | Înscrierile încep de astăzi! Care este valoarea tichetelor
Rabla Auto 2025 | Înscrierile încep de astăzi! Valoarea tichetelor
Astăzi, 30 septembrie, începe programul ,,Rabla”. După mai multe amânări și modificări, Administrația Fondului pentru Mediu este pregătită să primească cereri începând cu ora 10:00.
Programul „Rabla” 2025 debutează astăzi și va fi disponibil până la 25 noiembrie sau până la epuizarea bugetului de 200 de milioane de lei.
Cel mai așteptat ecotichet, cel destinat achiziției de mașini complet electrice, a fost redus și are acum o valoare de 18.500 lei.
Pentru mașinile plug-in hibrid se acordă un voucher de 15.000 lei, pentru cele hibrid clasice 12.000 lei, iar pentru modelele pe benzină sau GPL, valoarea voucherului este de 10.000 lei.
Programul trebuia inițial să înceapă în iunie 2025, însă lansarea a fost amânată și modificată chiar în ajun. Astfel, bugetul planificat la 600 de milioane de lei a fost redus la 200 de milioane de lei.
Reamintim că, suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 de lei, din care:
-80.000.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;
-120.000.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.
”Rabla Auto este unul dintre proiectele importante din ultimii ani prin care încurajăm înnoirea parcului auto naţional, reducerea poluării şi accesul românilor la mijloace de transport mai eficiente şi mai prietenoase cu mediul”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanţare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, şi achiziţionarea de autovehicule noi, mai puţin poluante şi mai eficiente energetic. Programul oferă o procedură simplificată şi acces rapid la finanţare, solicitanţii înscriindu-se direct în aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul AFM.
”Chiar şi într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populaţia să renunţe la autovehiculele vechi, poluante, şi să opteze pentru soluţii de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii aerului şi la tranziţia către un transport sustenabil”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:
-18.500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
-15.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;
-12.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
-10.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.
