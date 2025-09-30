Rabla Auto 2025 | Bugetul destinat mașinilor non-electrice s-a epuizat în numai câteva minute
RABLA 2025: Buget redus și ecotichete terminate rapid pentru mașinile non-electrice
RABLA 2025 a început astăzi, după mai multe amânări și modificări. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis înscrierile pentru ecotichete la ora 10:00, pe site-ul inscrierionline.afm.ro. Bugetul total al programului este de 200 de milioane de lei, disponibil până pe 25 noiembrie sau până la epuizare.
Citește și: Rabla Auto 2025 | Înscrierile încep de astăzi! Care este valoarea tichetelor
Distribuția bugetului:
* 80 milioane lei pentru autovehicule cu propulsie termică sau hibridă;
* 120 milioane lei pentru vehicule plug-in hybrid, motociclete electrice și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen.
Valoarea ecotichetelor:
18.500 lei – autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie;
15.000 lei – plug-in hybrid sau motociclete electrice;
12.000 lei – autovehicule hibride;
10.000 lei – propulsie termică sau motociclete.
În doar 30 de minute de la lansare, bugetul pentru mașinile pe benzină și hibride a fost epuizat, ecotichetele de 10.000 lei și 12.000 lei nefiind deja disponibile.
Programul a fost regândit, bugetul redus de la 600 la 200 milioane lei, ceea ce a generat critici. APIA consideră că bugetul ar fi trebuit să fie mai mare: „Deși ecotichetele pentru vehicule electrice rămân la 18.500 lei, cererea reală este slabă, iar electromobilitatea a stagnat.”
În paralel, producătorii auto au lansat propriile inițiative, precum Volvo România, care oferă clienților EcoBonus Instant de 3.700 euro la anumite modele SUV, în așteptarea programului RABLA 2025.
