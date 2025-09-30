Rabla Auto 2025 | Bugetul destinat mașinilor non-electrice s-a epuizat în numai câteva minute

RABLA 2025: Buget redus și ecotichete terminate rapid pentru mașinile non-electrice

RABLA 2025 a început astăzi, după mai multe amânări și modificări. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis înscrierile pentru ecotichete la ora 10:00, pe site-ul inscrierionline.afm.ro. Bugetul total al programului este de 200 de milioane de lei, disponibil până pe 25 noiembrie sau până la epuizare.

Distribuția bugetului:

* 80 milioane lei pentru autovehicule cu propulsie termică sau hibridă;

* 120 milioane lei pentru vehicule plug-in hybrid, motociclete electrice și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen.

Valoarea ecotichetelor:

18.500 lei – autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie;

15.000 lei – plug-in hybrid sau motociclete electrice;

12.000 lei – autovehicule hibride;

10.000 lei – propulsie termică sau motociclete.

În doar 30 de minute de la lansare, bugetul pentru mașinile pe benzină și hibride a fost epuizat, ecotichetele de 10.000 lei și 12.000 lei nefiind deja disponibile.

Programul a fost regândit, bugetul redus de la 600 la 200 milioane lei, ceea ce a generat critici. APIA consideră că bugetul ar fi trebuit să fie mai mare: „Deși ecotichetele pentru vehicule electrice rămân la 18.500 lei, cererea reală este slabă, iar electromobilitatea a stagnat.”

În paralel, producătorii auto au lansat propriile inițiative, precum Volvo România, care oferă clienților EcoBonus Instant de 3.700 euro la anumite modele SUV, în așteptarea programului RABLA 2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI