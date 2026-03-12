Rabla 2026 | Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că lansarea programului Rabla 2026 depinde de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, care va fi stabilit după adoptarea bugetului național.
Ea a precizat că negocierile cu Ministerul Finanțelor vor începe imediat după aprobarea legii bugetului, iar în aproximativ două săptămâni ar putea fi clarificat dacă există bani pentru demararea programului.
„În momentul în care vom avea bugetul național vom putea să începem negocierile cu Ministerul Finanțelor cu privire la bugetul AFM-ului, care este o lege separată, dar care trebuie să fie adoptată după ce se adoptă legea bugetului național. După ce vom avea această lege a bugetului național, care este vitală, pentru că de altfel sunt o grămadă de proiecte blocate pentru faptul că nu avem încă legea aprobată, vom începe de urgență negocierea cu Ministerul Finanțelor pentru legea AFM-ului și în funcție de limita maximală care va fi aprobată pentru buget vom ști câte proiecte vom putea să includem anul acesta”, a explicat Diana Buzoianu pentru Digi24.
Potrivit ministrului, o parte importantă din bugetul AFM va merge către proiectele care au fost mutate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM. Din punctul meu de vedere, eu doresc să lansez încă un program de apă-canal pentru România și mai sunt încă câteva proiecte de importanță vizibile la nivel național, printre care inclusiv Rabla, pentru care avem mai multe scenarii”, a spus ministrul Mediului.
Întrebată dacă programul Rabla reprezintă o prioritate pentru minister, Buzoianu a spus că decizia finală depinde de bugetul AFM și de sumele disponibile după finanțarea proiectelor deja începute, mai notează sursa citată.
„Nu am cum să răspund până nu văd limita finală de la bugetul AFM, pentru că în momentul de față prioritatea zero este finalizarea proiectelor care au început, care au șantiere deschise, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM și aici vorbim deja de peste un miliard și jumătate. Depinde foarte mult care vor fi banii necesari și care sunt banii suplimentari pe care Ministerul Finanțelor va putea să îi aprobe fără să ne crească foarte mult deficitul”, a mai spus Diana Buzoianu.
